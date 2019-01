Barmský soud zamítl odvolání reportérů agentury Reuters | E15.cz

Soudce Aun Nain prohlásil, že novináři - osmadvacetiletý Ťjo Sou U a dvaatřicetiletý Wa Lone - nepředložili dostatek důkazů, aby prokázali svou nevinu.

Reportéři byli zadrženi 12. prosince 2017 na předměstí Rangúnu poté, co se sešli se dvěma policisty, kteří působili v barmském Arakanském státě, kde jsou bezpečnostní složky obviňovány z porušování lidských práv při tažení proti muslimské menšině Rohingů. Odsouzeni byli za neoprávněné držení tajných státních dokumentů. Oba muži trvají na své nevině a tvrdí, že jim dokumenty podstrčili sami policisté. Tuto výpověď překvapivě potvrdil jeden ze svědků, policista Mou Yan Nain.

V listopadu podali obhájci novinářů proti verdiktu soudu odvolání, v němž poukazovali na policejní léčku a neschopnost prokuratury dokázat kterýkoli z klíčových prvků zločinu. Barmský soud ale odvolání novinářů dnes zamítl. „Byl to přiměřený trest,“ prohlásil soudce Aun Nain k verdiktu soudu nižší instance, který loni poslal žurnalisty na sedm let do vězení.

Podle agentury Reuters má nyní obhajoba možnost odvolat se k barmskému nejvyššímu soudu sídlícímu v metropoli Neipyijtu. Obhájce Than Zo Aun po dnešním soudním jednání prohlásil, že obhajoba tuto možnost s novináři projedná. „Rozsudek nás velmi zklamal,“ dodal.

„Dnešní verdikt je další nespravedlivostí, které Ťjo Sou U a Wa Lone čelí. Zůstávají za mřížemi z jediného důvodu: ti, kdo jsou u moci, chtějí zatajit pravdu,“ prohlásil šéfredaktor agentury Reuters Stephen Adler. „Reportérská práce není zločin, a dokud Barma nenapraví tuto křivdu, tisk v Barmě nebude svobodný a oddanost Barmy vládě zákona a demokracii bude zpochybněna,“ dodal.

Vyslanec Evropské unie v Barmě Kristian Schmidt dnes před soudní budovou v největším barmském městě Rangúnu, kde byl verdikt vynesen, agentuře Reuters řekl, že rozhodnutí soudu „vyvolává velké obavy ohledně nezávislosti právního systému Barmy“.

Z Arakanského státu na západě Barmy uprchlo kvůli násilnostem barmské armády od loňského srpna do sousedního Bangladéše přes 700 tisíc Rohingů. OSN operace barmské armády, které spustil útok rohingských povstalců na stanoviště policie v Arakanském státě, označila za etnickou čistku.

Novináři Ťjo Sou U a Wa Lone před svým zatčením zdokumentovali případ masakru v rohingské vesnici Indin. Sedm barmských vojáků bylo následně odsouzeno k šesti až deseti rokům vězení. Jde o jediný případ, kdy barmská armáda přiznala, že vojáci Rohingy zavraždili.