Z chytrého telefonu propašovaného ze Severní Koreje se stal důkaz extrémní digitální kontroly. Každých pět minut automaticky pořizuje snímek obrazovky a ukládá jej do skryté složky. Uživatel o tom neví a nemůže s tím nic udělat. Na šokující funkci upozornila britská BBC , která ve videu názorně ukazuje nejen sledování aktivit, ale i to, jak zařízení automaticky mění „nevhodná“ slova v reálném čase.

Technologie, která jinde slouží ke svobodě, je v Severní Koreji nástrojem tiché represe. Britská veřejnoprávní stanice BBC získala přístup ke smartphonu, který se podařilo propašovat ze země, a ukázala, jak funguje v praxi. Zařízení každých pět minut automaticky pořizuje snímek obrazovky – a to i v uzamčeném režimu. Screenshoty se ukládají do systémové složky, která není běžně přístupná, a uživatel tak netuší, co vše o něm telefon zaznamenává.

Ve videu BBC reportéři demonstrují, jak telefon funguje. Po přihlášení do běžných aplikací – například při psaní poznámky nebo otevírání dokumentu – zařízení tiše pořizuje snímky displeje. Nezobrazí žádné upozornění, nelze to zakázat, neexistuje žádná možnost, jak funkci vypnout. Screenshoty se označují pouze časem a pořadovým číslem a ukládají se na pozadí bez vědomí uživatele.

Telefon jako nástroj totalitního režimu

Bezpečnostní experti, kteří zařízení analyzovali, upozorňují, že tato funkce není dílem škodlivého softwaru, ale součástí systému. Telefon je upraven tak, aby mohl být bezpečnostními složkami kdykoliv auditován. „Jde o digitální mikrosvět totální kontroly. Uživatel nemá žádné soukromí, vše, co udělá, je zachyceno,“ uvedl jeden z výzkumníků.

Kromě skrytého sledování zaujala analytiky i funkce automatické cenzury. Telefon obsahuje systém, který v reálném čase upravuje psaný text. Pokud uživatel například napíše jméno „Kim Čong-un“ bez příslušného čestného titulu, software jej automaticky doplní nebo přepíše. Podobně se zachází i s dalšími „citlivými“ výrazy – slova označovaná režimem za nežádoucí se při psaní mění na neutrální nebo ideologicky přijatelnější varianty. Uživatel často ani nepostřehne, že mu telefon přepsal větu ještě před jejím odesláním.

Taková forma digitální cenzury se netýká jen připojení k internetu – které je v Severní Koreji zcela blokováno – ale i běžného psaní poznámek nebo SMS v rámci uzavřeného intranetu. Software hlídá obsah v každém kroku.

Případ, na který upozornila BBC, tak zapadá do širšího obrazu každodenní reality v Severní Koreji. V zemi, kde se sleduje každý pohyb, každý rozhovor a každý výraz, se nyní kontrola přesouvá i do kapes občanů – do jejich telefonů. Každý dotyk obrazovky, každá poznámka, každé kliknutí může být použito jako důkaz neloajality.

Fotogalerie: Neznámá Severní Korea: 50 zakázaných snímků, které měly zůstat skryté

Podle odborníků je navíc velmi pravděpodobné, že pořízené screenshoty jsou analyzovány tajnou policií nebo jinými složkami režimu. I proto jsou tyto telefony navrženy tak, aby byly zcela odříznuté od vnějšího světa – komunikace se zahraničím je zakázaná, a jakýkoli pokus o přenos dat mimo systém může být považován za čin proti státu.

Digitální dohled v Severní Koreji tak dosahuje nové úrovně. Kamera ani mikrofon nejsou třeba – stačí displej, algoritmus a režim, který chce mít pod kontrolou i to, co člověk nikdy nevysloví nahlas.