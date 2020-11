Belgická poštovní holubice zlomila aukční rekord | E15.cz

Na aukci poštovních holubů v Belgii padl rekord, když se dvouletá samička prodala za 1,6 milionu eur (více než 42 milionů korun). Podle agentury Reuters holubici pojmenovanou New Kim získal v neděli čínský kupec, přičemž vyvolávací cena byla 200 eur (asi 5300 korun).

Belgičan Kurt Van de Wouwer, jehož rodina holubici vlastnila, řekl, že dosažená částka ho šokovala. New Kim vyhrála v roce 2018 několik závodů, teď už ale do žádných klání nenastupuje, a tak ji nový majitel může využít jen jako matku pro budoucí možné šampiony. Podle agentury AP ji nejspíš získal stejný kupec, který loni vydražil holuba Armanda, a to za tehdy rovněž rekordní částku 1,25 milionu eur (33 milionů korun).

„Tyto rekordní ceny jsou neuvěřitelné, protože jde o samičku. Armando byl samec. Samec má obvykle větší hodnotu než samice, protože dokáže vyprodukovat větší množství potomků,“ uvedl Nikolaas Gyselbrecht z aukční síně Pipa.

Belgie je chovem poštovních holubů proslulá a na aukci, která pokračuje i dnes, vzbudil zájem zejména jeden z nejúspěšnějších chovatelů Gaston Van de Wouwer. Ten prodává všech svých 445 ptáků, protože se v 76 letech rozhodl odejít na odpočinek. Dosud kupci za jeho holuby zaplatili přes šest milionů eur (téměř 160 milionů korun).

V Číně jsou v poslední době závody poštovních holubů velice populární a točí se v nich velké peníze. Ceny pro vítěze ptačích klání šplhají až k sedmimístným částkám.