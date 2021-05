Biden slibuje miliony nových pracovních míst spojených s ekologií | E15.cz

Pilot dronů nebo mechanik větrných turbín jsou příklady nových profesí, které budou ve Spojených státech v rámci boje proti klimatickým změnám třeba. Prezident Joe Biden ve svém programu slíbil vznik až deseti milionů takových pracovních míst. Do roku 2035 mají USA podle Bidenova plánu vyrábět elektřinu pouze z bezemisních zdrojů, informuje web CNN.

Americký tlak na zlepšování životního prostředí sílí. Lidé se ale začínají obávat o pracovní místa, protože spousta oblastí a pracovních pozic do boje proti klimatickým změnám právě nezapadá. Biden ale ve svém prvním projevu na společném zasedání Kongresu hovořil o agendě v oblasti změny klimatu jako o ekonomické příležitosti. Slíbil, že jeho zaměření na životní prostředí povede k masivnímu růstu počtu nových pracovních míst. Mělo by jich být až deset milionů.

Ačkoli mnoho profesí, například ty z oblasti nakládání s fosilními palivy, postupně zanikne, nebude to podle Bidena hra s nulovým součtem, protože mnoho nových pracovních pozic bude vyžadovat lidi se zkušenostmi ze „starých“ odvětví.

Nové pracovní pozice zapojené do boje proti klimatickým změnám budou spíše průmyslového charakteru. Budou to například mechanici elektromobilů, řidiči elektrokamionů, piloti dronů, mechanici větrných turbín nebo technici se zaměřením na baterie či instalaci solárních panelů.

Potřební budou také odborníci na inteligentní technologie, jež by měly přispět k rekultivaci opuštěných uhelných i uranových dolů či zaniklých ropných a plynových vrtů. Do této oblasti chce Biden investovat na šestnáct miliard dolarů.

V programu si také vytyčil cíl, aby do roku 2035 všechny státy unie přešly na výrobu elektřiny ze zdrojů, které neprodukují emise uhlíku. Už jen tento přechod by podle něho měl vyvolat obrovský boom investic do větrné a solární energie.

Biden teď ale musí pro své plány získat dostatečnou podporu. Během druhého dne na summitu v Kongresu se konkrétně zaměřil na pracovní příležitosti a řekl: „Dnešní závěrečné zasedání není o hrozbách, které představuje změna klimatu, ale o příležitostech, které přicházejí prostřednictvím řešení změn klimatu.“ Dodal, že dostat se do finální a uspokojivé fáze plánu nebude vůbec snadné.