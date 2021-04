Biden vyzval ke zvýšení daní. Právníci EU požadují vakcíny z Británie | E15.cz

Biden vyzval k reformě policie a zvýšení daní

Americký prezident Joe Biden ve svém projevu před Kongresem při příležitosti prvních sto dnů v úřadě nastínil některé své další plány. Biden vyzval ke konci rozsáhlé imunity policistů, podle něj je potřeba potlačit systémový rasismus. „Musíme společně pracovat na nalezení shody a udělejme to příští měsíc, u příležitosti prvního výročí Floydovy smrti,“ prohlásil Biden. George Floyda zemřel 25. května loňského roku po zákroku policisty Dereka Chauvina, ten byl před několika dny uznán vinným z vraždy.

Biden vyzval i ke zvýšení daní korporacím a bohatým jedincům. „Nechci nikoho potrestat. To, co navrhuji, je férové. Je to fiskálně zodpovědné,“ řekl Biden před kongresmeny. Daňové změny by se neměly dotknou nikoho, kdo vydělává pod 400 tisíc dolarů ročně. Biden by chtěl zvýšením daní financovat svůj Plán pro americké rodiny, který státní kasu vyjde na 1,8 bilionů dolarů.

EU chce žalovat Astru Zenecu

Evropská unie pokračuje ve vyjednávání se výrobcem vakcíny Astra Zeneca. Právníci zastupující EU požadují po společnosti přístup k jednotkám vakcín, které byli vyrobeny na území Velké Británie. Ke konci března Astra Zeneca dodala do EU pouze čtvrtinu z objemu slíbených dodávek.

Podle zdrojů webu Politico by Evropská unie měla britskou společnosti žalovat. Problémem by však mohl být fakt, že ve smlouvě mezi EU a Astrou Zenecou je klauzule, která zapovídá žalovat farmaceutickou společnost právě z důvodu nedodržení slíbených dodávek.

Akcie v USA poklesly

Americké akcie oslabily poté, co americký FED ponechal měnovou politiku beze změny. Dow Jonesův index dnes ztratil 0,48 procenta a uzavřel na 33.820,38 bodu, index S&P 500 klesl o 0,08 procenta na 4183,18 bodu a index Nasdaq Composite se snížil o 0,28 procenta na 14.051,03 bodu.

Facebook hlásí nárůst

Facebook ve své čtvrtletní zprávě uvedl, že oproti stejnému období v lońském roce navýšil své příjmy o 46 procent na 26,2 miliard dolarů, z toho zisk 9,5 miliardy. Akcie společnosti vyrostly o 5 procent.

The "Super Moon" was recently photographed from the station. It is a spectacular sight from space no matter what phase the Moon is in. More pix... https://t.co/kNbFvCW6z6 pic.twitter.com/yUg6xKGBWJ