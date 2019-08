Autonomní auta v Číně: firmy chtějí taxi bez řidiče | E15.cz

Společnost Didi podle svého vyjádření již získala povolení k testování těchto vozidel. V některých z automobilů tak bude stále ještě přítomen řidič. Ten však bude plnit pouze funkci dozoru. Časový plán, kdy by firma chtěla autonomní automobily nasadit do testování však neuvedla.

Didi do svých plánů vrhá mnoho sil, není první společností, která do této oblasti na čínském trhu investuje.

Technologický gigant Baidu také připravuje spuštění autonomních taxi, a to už koncem tohoto roku. Operovat by měly v čínském městě Čchang-ša. Do bitvy o prvenství na tomto poli vstoupí i třetí hráč Pony.ai. Ten plánuje testování vlastní autonomní přepravy ve městě Kuang-čou.

Mimo Čínu probíhají intenzivní testy autonomních vozidel například ve Spojených státech. Nejdále jsou zatím společnosti Waymo, Lyft a Tesla. Generální ředitel Tesly Elon Musk se nechal slyšet, že chce, aby jeho společnost nasadila autonomní taxi do ostrého provozu už v roce 2020.