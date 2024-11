Na pomoc s pátráním po pohřešovaných a s odstraňováním následků nejhorších záplav v zemi za několik desetiletí dnes poslalo španělské ministerstvo obrany dalších 500 vojáků. Celkem jich tak pomáhá ve Valencii už 1700. Voda a bahno poškodily silnice, strhaly mosty, zaplavily domy a v ulicích jsou stále stovky zničených aut, které přívalové deště smetly z komunikací. Valencijská vláda dnes také poděkovala dobrovolníkům za pomoc, ale vyzvala je, aby nejezdili do postižených oblastí, protože tím dál komplikují provoz na zničených silnicích a omezují průjezd záchranných složek.

Ministr dopravy Óscar Puente dnes řekl, že doufá v obnovení provozu na vysokorychlostní železnici mezi Valencií a Madridem do dvou týdnů, ačkoliv dříve hovořil až o třech týdnech. Dnes uvedl, že některé úseky nejsou tak poškozeny, jak se původně ministerstvo domnívalo. Skeptický byl ale stran příměstských vlaků do Valencie. Tři z pěti linek mají podle něj dlouhé úseky velmi poškozené a potrvá „měsíce“ než budou opraveny. Na zbývajících dvou by ale mohl být provoz obnoven brzy.

V celém Španělsku pokračuje třídenní státní smutek, který vláda vyhlásila od čtvrtka do soboty. Záplavy si dosud vyžádaly 202 obětí ve Valencii, dvě osoby kvůli nim zemřely v Kastilii-La Mancha a jedna v Andalusii. K nejhůře postiženým valencijským městům patří obec Paiporta, kde kvůli záplavám zemřelo 62 lidí a další se pohřešují.

Počet obětí v regionu Valencie je tak vysoký, že kapacity prostor městského soudu pro identifikaci obětí už nestačí a město proto vyčlenilo pro tento účel pavilon veletržního paláce ve Valencii.

České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi mrtvými či zraněnými byli Češi, sdělil tiskový odbor ministerstva.

I v pátek meteorologové vyhlásili v některých oblastech druhý a někde i první stupeň varování před silnými dešti. Pršet má na západě Andalusie, na severovýchodě Valencie, v Katalánsku či na Baleárách. Druhý nejvyšší stupeň varování dnes vydala španělská meteorologická agentura Aemet pro dva z Baleárských ostrovů - Mallorku a Menorku, kde se dnes odpoledne očekávají bouřky a intenzivní deště. Tamní úřady už kvůli tomu oznámily od 14:00 uzavření parků a hřbitovů.

Místní média také informovala, že policie do úterka zadržela pět desítek lidí kvůli rabování obchodů v oblastech zasažených záplavami ve Valencii.

České cestovní kanceláře Čedok, Alexandria a Travel Family klienty v zasažených oblastech nemají. „V Málaze a na pobřeží Andalusie bylo 60 klientů, kteří se dnes později odpoledne vrací podle plánu - tam ale problémy s povodněmi nebyly. V nadcházejících týdnech do zaplavených měst zájezdy nepořádáme,“ řekla mluvčí Čedok Klára Divíšková.

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková uvedla, že se v zasažených oblastech mohou nacházet především individuální cestující. „Nicméně s ohledem na prognózy počasí byl prostor vrátit se do ČR,“ doplnila. Letiště Praha podle jeho tiskové mluvčí neeviduje žádné zrušené lety stran Španělska, ani omezení provozu, a nemá ani informace, že by k nějakému omezení provozu mělo dojít.