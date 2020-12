Velká Británie a Evropská unie uzavřely dohodu o budoucích vztazích | E15.cz

Britští novináři se vesměs shodují, že dohoda není úplně ideální, protože zavádí nová omezení pro vzájemný byznys. Je to však prý rozhodně lepší zpráva, než kdyby se dohodu nepodařilo vyjednat vůbec. Vyhráno ale ještě není. Nyní totiž bude záležet na tom, jestli smlouvu stihne včas ratifikovat britský a Evropský parlament.

Europoslanci na začátku tohoto týdne varovali, že nebudou mít na prostudování dokumentu v tomto kalendářním roce dostatek času. Podle médií by se ale strany mohly dohodnout na provizorní aplikaci dohody od 1. ledna a až pak by dohodu mohly ratifikovat oba parlamenty.

Nová dohoda, která má více než 2000 stran, například zaručuje britským farmářům, že mohou nadále vyvážet potraviny do EU bez omezení. Konec nejistoty přivítali také zástupci bankovního sektoru. „Jsem rád, že můžeme pokračovat v našem nejdůležitějším obchodním partnerství,“ uvedl Ian Cheshire, šéf britské banky Barclays.

Objevují se však také první kritické ohlasy. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová označila dohodu na svém Twitteru „za katastrofu pro skotské farmáře“. Sadby brambor, které jsou významnou součástí skotského exportu, prý totiž nejsou ve smlouvě zahrnuty. Ostře se vůči dohodě vymezil též opoziční politik a zastánce tvrdého brexitu Nigel Farage.

Na zprávu reagují i trhy. Hodnota libry ve čtvrtek ráno vyrostla o půl procenta vůči dolaru.

Pokud by se Londýn s Bruselem na podobě budoucích vztahů a pravidlech vzájemného obchodu neshodly, musel by se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se všemi cly a komplikacemi, které to přináší. Jak by to z počátku mohlo vypadat, ukázal tento týden, kdy Francie kvůli nové variantě viru SARS-CoV-2 uzavřela hranici s Británií. Především na anglické straně Lamanšského průlivu se pak tvořily kolony tisíců kamionů.

