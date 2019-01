Britové neměli jasno, co od brexitu chtějí, říká analytik Havelka | E15.cz

Jak výsledek hlasování hodnotíte?

Považuji to za překvapivě silnou porážku. Osobně jsem nečekal, že rozdíl v hlasech bude tak velký. Je to i víc, než finanční trhy považovaly za snesitelné. Hodnotím to jako nejhorší porážku vlády v historii Velké Británie v parlamentu.

Bylo v dnešní debatě před hlasováním něco, co vás “zvedlo ze židle”?

Překvapil mě projev šéf labouristů Jeremyho Corbyna, ze kterého nebylo jasné, jaký typ brexitu si přeje. Mám dojem, že se snaží především svrhnout konzervativní vládu. V jeho projevu jsem nenašel jasné kontury toho, jak by měl brexit vypadat.

Co bude následovat v nejbližších týdnech?

Labouristická strana vyhlásí hlasování o důvěře vládě Theresy Mayové a je otázka, jestli vláda získá důvěru, nebo ne. Je dost možné, že vláda nepadne. V pondělí by měla Theresa Mayová vystoupit v britském parlamentu a představit plán B.

Obecně s tím, že dohoda neprojde, se počítalo už delší dobu. V současné době ten míček stále leží na straně Velké Británie a politická scéna se musí dohodnout, jakým způsobem dál pokračovat. Je pravděpodobné, že Velká Británie požádá o prodloužení období vyjednávání. A je pravděpodobné, že to v nějaké omezené míře Evropská unie schválí.

Možností, jak dál postupovat, je několik. Například nové volby, které by jasně rozdaly karty, který typ brexitu si voliči přejí. Je možné také druhé referendum. Že by Theresa Mayová vrátila brexitovou dohodu do parlamentu, považuji za nereálné. Při takhle masivní porážce by bylo třeba ji přepracovat, což ze strany Evropské unie není možné.

Domníváte se, že by příklad chaotického brexitu mohl obecně oslabit lákavost myšlenky odchodu z EU, se kterou si pohrává mnoho protestních stran v dalších členských zemích?

Celý průběh brexitu, i když nepočítám dnešní vývoj, má jednoznačně vliv, na to, co si lidé myslí o možnosti vystoupení země z Evropské unie. Řekl bych, že Velká Británie má bohužel tu smůlu, že si vytáhla onoho žolíka, na jehož příkladě se ukáže, jak složité je rozvázat svazek, který se budoval téměř padesát let.

Co je podle vás hlavní příčinou toho, že ani pár měsíců před plánovaným brexitem není známá jeho přesná podoba?

Příčina leží jednoznačně ve vnitropolitické situaci Velké Británie. Dalo by se říct, že britská vláda začala vyjednávat o brexitu až přibližně před rokem nebo na konci roku 2017. Do té doby nebylo jasné, zda bere jednání vážně. Pak Theresa Mayová představila první jasný plán toho, co by Velká Británie chtěla od brexitu a až od té doby probíhala vyjednávání. Největší problém byl v tom, že hned od začátku si britská politická scéna nevyjasnila, jaká má od brexitu očekávání.