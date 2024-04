Guvernér Bailey připomněl králi, že je to vůbec poprvé v historii, kdy Bank of England musela změnit podobu úplně všech svých bankovek, protože Alžběta II. byla prvním britským panovníkem, jehož portrét byl vyobrazen na platidlech všech hodnot. „To je na tom to překvapivé. Člověk by si myslel, že tahle tradice je mnohem starší,“ prohlásil král Karel. Design nových bankovek pak označil za „velmi elegantní“.

Karel je na nich na rozdíl od své matky zpodobněn bez královské koruny. Samotný portrét je založený na jeho fotografii z roku 2013. Bank of England prozradila, že začne nové bankovky postupně vypouštět do oběhu od 5. června. Dosud používané peníze se zesnulou královnou Alžbětou však zůstanou nadále platné, dokud se neopotřebují nebo jinak nepoškodí.

„Možná tedy potrvá několik měsíců, než se lidé začnou s novými bankovkami setkávat na denní bázi,“ připustila britská centrální banka. Proces může podle BBC zpomalit i skutečnost, že Britové dávají čím dál tím častěji přednost bezhotovostním platbám.

Na vydání nových bankovek upozornil na síti X i britský velvyslanec v ČR Matt Field:

Papírové libry jsou jednou z posledních věcí, ze kterých stále zhlíží na obyvatele Spojeného království obraz královny Alžběty. Banky totiž nejprve musely přeprogramovat automaty v celé zemi, aby začaly akceptovat jejich novou podobu. Mince s králem Karlem jsou v oběhu už od prosince roku 2022. Loni v březnu k nim přibyly nové poštovní známky a od letošního ledna byly vyměněny i všechny panovníkovy oficiální portréty na úřadech a ve veřejných budovách.

Dnes pětasedmdesátiletý Karel III. nastoupil na trůn 8. září 2022, bezprostředně po smrti své matky Alžběty, která stála v čele Velké Británie a států Commonwealthu (mezi které patří i Austrálie či Kanada) přes sedmdesát let. Nový panovník však musel v poslední době omezit svá veřejná vystoupení, protože aktuálně podstupuje léčbu rakoviny.