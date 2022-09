Libra oslabila nejvíc od roku 1985, ekonomové kritizují Trussovou | E15.cz

Nová britská premiérka Liz Trussová plánuje nakopnout ekonomiku největším snížením daním za posledních 50 let.

Britská konzervativní premiérka Liz Trussová si podle zahraničních ekonomů nebezpečně zahrává s budoucím hospodářským vývojem ve Spojeném království. Její kabinet představil na konci minulého týdne největší daňové škrty za poslední půlstoletí, kterými chce nakopnout ekonomiku a zabránit jejímu pádu do recese. Někteří odborníci však varují, že takový postup jen dostane zemi do inflační spirály a státní dluh naroste do obřích rozměrů.