Brusel představil nový sankční systém na odstrašování Číny | e15.cz

„Ve chvíli, kdy se členské země dostanou k jeho použití, znamená to, že se vyčerpaly všechny ostatní diplomatické metody, jak konflikt vyřešit. Komplikování přístupu na jednotný evropský trh je bezesporu tím největším kalibrem, po kterém můžeme jako Evropané sáhnout,“ říká ředitel projektu České zájmy v EU Filip Hanka.

Evropská komise poprvé přišla s nápadem na zavedení jednotné ekonomické obrany bloku už v roce 2021 v reakci na agresivní obchodní praktiky komunistické Číny nebo vleklé spory Evropské unie o cla s vládou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řada unijních států chtěla také předejít tomu, aby se dostala do stejné situace jako Litva, s níž Peking přerušil obchodní vazby kvůli vstřícné politice této pobaltské republiky vůči Tchaj-wanu.

Na druhé straně, některé unijní země, například Německo, Rakousko nebo Švédsko, tlačily na to, aby jednotliví členové měli větší podíl na rozhodování o možných protiopatřeních, neboť se obávají, že využívání systému povede k obchodním válkám.

Výsledkem je tak současná politická dohoda, na jejímž základě budou mít členské státy klíčovou roli v tom, jak bude potenciální odveta vypadat. Může mít různé podoby od zavedení dovozních poplatků přes zpřísnění licencí po omezení přístupu k veřejným zakázkám.

„Implementace takového rozhodnutí může zabrat až rok, sama o sobě by nicméně neměla být cílem. Tím vždy bude snaha dotlačit třetí stranu k tomu, aby od svého nátlaku ustoupila a umožnila znovu co nejsvobodnější obchod v rámci platných mezinárodních pravidel,“ vysvětluje Hanka. Systém podle něj zároveň půjde aplikovat pouze na budoucí obchodní konflikty, a neměl by se tudíž vztahovat na současné případy, které Evropská unie řeší.

Experti hodnotí finální podobu návrhu pozitivně. „Je dobré mít v Evropské unii takový nástroj. A to i z toho důvodu, že obdobné spory má na starosti Světová obchodní organizace, u níž se případy často táhnou dlouhé roky a většinou končí nepříliš efektivně. Zároveň tento nástroj představuje určitý signál, že se Unie nenechá na geopolitické úrovni vydírat,“ myslí si analytik České spořitelny Radek Novák.

Hanka zase dodává, že různé formy obchodních omezení na sebe v rámci světové ekonomiky aplikujeme neustále a tento návrh cílí na posílení jednotné odpovědi členských států, které by jinak byly samostatně snadno vydíratelné.

„Čína je známá omezováním vstupu evropských a dalších firem na svůj trh. Spojené státy uvalují cla na evropské země a v té největší obchodní válce jsme jako Evropská unie aktuálně s Ruskem. Evropa musí reflektovat dění ve světě a varianta, kdy bezbranně přihlížíme tomu, co se děje nám či ostatním, je ta nejhorší,“ uzavírá Hanka.