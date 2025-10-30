Lukoil kvůli sankcím prodává svá zahraniční ropná pole. Převezme je firma s vazbami na Putina
Klíčová zahraniční aktiva ruského ropného giganta Lukoil budou mít nového majitele. Největší ruská ropná společnost, která není plně v držení státu, je prodala globálnímu obchodníkovi s komoditami Gunvor. I ten má ale ruské kořeny. Současný švédský vlastník Torbjörn Törnqvist firmu koupil od svého bývalého ruského společníka Gennadija Timčenka, který byl minimálně v minulosti považován za blízkého přítele Vladimira Putina. Sám Timčenko byl kvůli tomu na sankčním seznam USA.
Stažení Lukoilu ze zahraničí je dosud nejviditelnějším krokem, k němuž ruská společnost přistoupila v důsledku západních sankcí uvalených kvůli válce na Ukrajině. Přichází poté, co na ni Washington minulý týden nasměroval přímé sankce.
Lukoil v oficiálním prohlášení uvedl, že přijal nabídku společnosti Gunvor na prodej své dceřiné společnosti Lukoil International. „Klíčové podmínky transakce již byly stranami dohodnuty. Lukoil přijal nabídku a zavázal se, že nebude jednat s dalšími potenciálními kupci,“ uvedla firma k nabídce společnosti Gunvor, která už dnes spravuje zahraniční aktiva tohoto ropného giganta.
Společnost Gunvor se dostala na výsluní v prvním desetiletí 21. století jako největší světový obchodník s ruskou ropou, ke které měla exkluzivní přístup. Mezi její tehdejší akcionáře patřil Gennadij Timčenko, podle serveru CNN blízký spojenec prezidenta Vladimira Putina, který svůj podíl ve společnosti ale prodal poté, co na něj dopadly sankce v návaznosti na ruskou anexi Krymu v roce 2014.
Americké ministerstvo financí tento krok podle českého serveru Investigace.cz vysvětlovalo tím, že: „Timčenkovy aktivity v energetickém sektoru jsou přímo spojeny s Putinem. Ten má osobní investice ve společnosti Gunvor a může mít přístup k jejím finančním prostředkům.“
Vazby na ruského prezidenta
Timčenko i Törnqvist jakoukoliv vazbu na Vladimira Putina popírají. Samotný diktátor informace o tom, že by mohl profitovat na obchodech společnosti Gunvor, v roce 2008 označil za „nesmysly, které si někdo vytáhl z nosu a rozmazal po papíře“.
Stejně jako mnoho jiných energetických obchodníků i Gunvor výrazně profitoval z růstu cen ropy a plynu, který přišel po vypuknutí války na Ukrajině. Gunvor a jeho konkurenti Vitol a Trafigura použily tyto zisky k akvizicím rafinerií, ropných polí, elektráren a větrných farem.
Lukoil zajišťuje zhruba dvě procenta celosvětové produkce ropy. Jeho největším zahraničním aktivem je irácké ropné pole Západní Kurna 2, ve kterém drží tříčtvrtinový podíl. Produkce ropy z tohoto ložiska v dubnu přesáhla 480 tisíc barelů denně, uvedla ruská tisková agentura Interfax. Dále vlastní největší balkánskou rafinerii Lukoil Neftohim Burgas, která dosahuje kapacity 190 tisíc barelů denně, a také ropnou rafinerii Petrotel v Rumunsku.
V Evropě Lukoil dodává ropu do Maďarska a na Slovensko a také do turecké rafinerie STAR, kterou vlastní ázerbájdžánská státní ropná společnost SOCAR. Lukoil rovněž drží podíly v ropných terminálech i sítích čerpacích stanic v Evropě a také vlastní těžební a zpracovatelské závody ve Střední Asii, Africe a Latinské Americe.
Spojené státy zároveň začnou sankcionovat zahraniční společnosti, které by s firmami Rosněfť a Lukoil dále obchodovaly. Na ukončení kontraktů mají čas do 21. listopadu.
