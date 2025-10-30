Policie zasahovala v dceřiné společnosti Univerzity Karlovy. Hledala důkazy o vysokých odměnách
Pražští kriminalisté ve čtvrtek obsadili kanceláře firmy Charles University Innovations Prague (CUIP), dceřiné společnosti Univerzity Karlovy, která má za úkol přenášet poznatky z vědy do praxe a vznikla v době, kdy byl rektorem Tomáš Zima. Redakci e15 zásah potvrdili pracovníci CUIP i pražská policie. Policisté zajišťovali důkazy v souvislosti s vysokými odměnami, které si podle kriminalistů v minulosti odnášeli vedoucí pracovníci CUIP, zejména PR ředitelka Lucie Přívětivá. Té odměny vyplácel bývalý šéf správní rady společnosti Otomar Sláma.
Státní zástupkyně navrhla soudu prohlídku kanceláří CUIP v souvislosti s podezřením ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se podle policie měl dopustit právě bývalý šéf správní rady společnosti Otomar Sláma. Ten letos CUIP opustil právě kvůli podezření souvisejícímu s vysokými odměnami a střetem zájmů.
„Kriminalisté prvního policejního obvodu v rámci úkonů trestního řízení v souvislosti s prověřováním případu, který se týká trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) provedli prohlídku nebytových prostor jedné firmy v Petrské ulici v Praze 1. V případu není nikdo stíhaný a je ve fázi prověřování,“ řekl e15 Jan Daněk, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Policisté prohledali kanceláře kvůli podezření, že se v nich nacházejí například faktury, smlouvy nebo e-maily, které by mohly prokázat, že PR ředitelka CUIP Lucie Přívětivá získala v letech 2023 až 2024 statisícové odměny neoprávěně.
„Otomar Sláma umožnil, aby... (jí) byly vypláceny poměrně vysoké odměny za vyfakturované právní, auditní a PR služby, které měla vykonávat paralelně vedle svého pracovního poměru formou dohody o provedení práce nebo prostřednictvím faktur pro své spřízněné společnosti,“ píše soud v příkazu k prohlídce, který má redakce k dispozici. Celkem si takto podle policie měla Přívětivá přijít zhruba na milion korun.
Redakce e15 se pokusila telefonicky spojit s PR ředitelkou CUIP Lucií Přívětivou, ta ale sdělila, že je v zahraničí a k ničemu se vyjadřovat nebude. Odkázala na předsedkyni správní rady CUIP Zuzanu Paulovics.
„Vedení CUIP poskytlo veškerou možnou součinnost k tomu, aby policie získala dokumenty, které potřebuje. K dalším skutečnostem se nemůžu vyjadřovat, protože bych to považovala za maření trestního řízení,“ uvedla Paulovics. Paulovics je šéfkou správní rady od letošního června, kdy ve funkci nahradila Slámu. Sláma po předloňské střelbě na filozofické fakultě vystupoval jako vedoucí krizového štábu. Zároveň jeho firma Crowd Safety získala zakázku na ostrahu budovy fakulty, která po útoku zůstala do začátku letního semestru uzavřena.
Zásah policie v kancelářích dceřiné společnosti Univerzity Karlovy přichází den před volbou nového rektora největší české školy. Instituce se zhruba osmimiliardovým rozpočtem a řadou investičních plánů si bude vybírat mezi pěticí kandidátů.
Univerzitu chce dál vést úřadující rektorka Milena Králíčková, prorektor pro vědu Ladislav Krištoufek, geochemik Martin Mihaljevič, analytický chemik Jiří Zima a kinantropolog František Zahálka. Kandidáti se shodnou na hlavních směrech – větším propojení se zahraničím, lepší studijní servis a silnější doktorské studium. Liší se ale ve způsobech, jak k nim dojít.