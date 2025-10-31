Vydělávají v Praze a skupují byty v rodných regionech. Investiční mánie navrátilců prodražuje nájmy
České regiony poznávají novou kastu realitních investorů. Jsou jimi lidé žijící v Praze, kteří investují do nemovitostí ve svých rodných krajích. Vede je k tomu kombinace o čtvrtinu vyšších příjmů v metropoli a stále ještě relativně levných nemovitostí v regionech.
Petr je původem z Pardubic a o pracovní nabídce v Praze nezaváhal ani na okamžik. O čtyřicet procent vyšší mzda, než by dostal ve svém rodném městě, k tomu jako bonus rodina vzdálená jen hodinu autem z metropole. I přes pronájem menšího pražského bytu dokázal z měsíční mzdy naspořit tolik, aby to pokrylo hypotéku na investiční byt v jeho rodném městě. I díky tomu, že pardubické byty jsou oproti metropoli stále takřka přesně za polovic. Hezký byt v solidním stavu obratem pronajal. Napjatý ekonomický model celé transakce mu přitom nedovoluje nasadit nájemné až příliš „lidově“. Rodící se trend tak plíživě prodražuje život v regionech.
„Lidé, kteří se přesunuli do Prahy kvůli práci nebo životnímu stylu, často investují do bytů v místech, odkud pocházejí, třeba v krajských nebo okresních městech,“ uvádí Adam Kvasnička, expert společnosti Luxent – Exclusive Properties na pronájmy. Lidé to podle něho vnímají jako rozumnou investici, kde jsou vstupní ceny podstatně dostupnější než v Praze a zároveň mají k těmto lokalitám osobní vztah a lépe se v nich orientují. „Tím ale částečně zvyšují poptávku po nájemním bydlení v těchto městech, a když se k tomu přidá menší nabídka nových bytů, tlačí to na růst lokálních nájmů,“ dodává Kvasnička.
Jak uvádějí statistiky portálu Reality Mix, průměrné nájemné ve zmíněných Pardubicích je letos v říjnu o 7,6 procenta vyšší než před rokem. To zároveň znamená o polovinu rychlejší meziroční nárůst nájemného než podle stejných statistik v hlavním městě. „Navrátilci nakoupili byty ve svém krajském městě a teď je pronajímají. Často jsou po rekonstrukci a zatížené hypotékou, musejí si za ně tedy říct více. Toto teď trápí třeba Olomouc,“ uvádí realitní expert velké tuzemské realitní kanceláře, který chtěl nicméně zůstat v anonymitě.
Podle dat portálu Sreality srovnávajících první pololetí letošního a loňského roku roste nájemné podstatně rychleji než v Praze i v krajských městech, jako jsou Hradec Králové, České Budějovice, Karlovy Vary či Liberec. Ten je v disciplíně růstu nájemného dokonce šampionem, když během prvních šesti měsíců letošního roku podražil o čtrnáct procent a stal se tak na mapě krajských měst skokanem roku.
„V menších městech a obcích to může vést k tlaku na růst nájemného, protože část bytového fondu se přesouvá z vlastnického do investičního režimu, tedy z bydlení pro místní na bydlení na výnos“, uvádí makléř a majitel realitní kanceláře Re/Max Horizont Štěpán Gjurič. Jde podle něho o novou fázi vývoje trhu. „Tento jev je zatím lokální, ale s rostoucí profesionalizací drobných investorů bude sílit,“ dodává Gjrurič. Jak uvádějí statistiky digitální realitní služby Bezrealitky, tempo růstu cen se zároveň meziročně zrychlilo. „Loni se nájemné zvyšovalo o třetinu pomaleji,“ připomíná mluvčí služby František Brož.
Podle statistik Sreality vzrostlo nájemné napříč republikou během prvního pololetí letošního roku v průměru o devět procent. V korunovém vyjádření se pak částky zásadně liší. Zatímco nájemce za metr čtvereční v nejlevnějším krajském městě Ústí nad Labem zaplatil koncem prvního pololetí 208 korun, v nejdražší Praze to bylo 434 korun. Z příjmového hlediska si Praha drží před ostatními regiony značný náskok. Podle Českého statistického úřadu byla ve druhém čtvrtletí letošního roku průměrná mzda v metropoli 62,3 tisíce korun, tedy zhruba o čtvrtinu vyšší než republikový průměr.