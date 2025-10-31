Univerzita Karlova zvolila nového rektora, exkomunistu Zimu. Chce spustit e-shop s merchem
Analytický chemik a bývalý děkan přírodovědecké fakulty byl v pátek zvolen akademickým senátem novým rektorem Univerzity Karlovy. Získal 40 hlasů ve druhém kole páteční volby, potvrdil místopředseda Akademického senátu UK Andrej Farkaš. Ve funkci Zima příští rok v únoru nahradí stávající rektorku Milenu Králíčkovou, která získala ve volbě druhý největší počet hlasů. Předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel. Zima byl před rokem 1989 členem KSČ.
„Jiří Zima byl zvolený 40 hlasy, stávající rektorka Milena Králíčková získala 27 hlasů, tři hlasy nebyly platné,“ sdělil e15 místopředseda Akademického senátu UK Andrej Farkaš. Ve druhém kole hlasovalo všech 70 členů akademického senátu.
Zima po svém zvolení senátorům řekl, že se bude snažit být rektorem všech. „Pevně věřím, že po následující čtyři roky budu vašim dobrým rektorem,“ řekl. Králíčková Zimovi pogratulovala k vítězství, popřála mu do jeho funkčního období hodně sil a energie.
Zima chce na Karlově univerzitě posílit vědu navýšením počtu grantů a profesionálním grantovým servisem napříč univerzitou. Pro doktorské studium navrhuje funkci prorektora a opatření ke zvýšení dokončování studia včetně lepšího mentorování a podpory mladých vědců. Akcentuje digitalizaci: modernizaci studijního informačního systému, lepší propojení agend a zřízení administrativního ombudsmana pro rychlé řešení provozních zádrhelů.
Chce také posílit psychologickou a zdravotní podporu studentů i zaměstnanců. Reputaci univerzity hodlá zvedat skrze společné programy se zahraničními školami, chce navýšit počet studentů v cizojazyčných studijních programech o polovinu a mimo jiné také spustit funkční e-shop s univerzitním merchem. Jako doplněk veřejných peněz zvažuje PPP projekty u vybraných investic a systematičtější spolupráci s absolventy.
Vyjádřil se i ke své komunistické minulosti. Stejně jako jeho předchůdce a jmenovec ve funkci Tomáš Zima vstoupil v osmdesátých letech do KSČ. „Považuju to za chybu, doufám, že už jsem si to odpracoval. Nikde to neuvádím,“ řekl Zima, jehož mandát byl měl skončit v roce 2030, kdy mu bude 74 let.
Na hlasovací lístek se dostalo celkem pět osobností: úřadující rektorka Milena Králíčková, prorektor pro vědu Ladislav Krištoufek, geochemik Martin Mihaljevič, analytický chemik Jiří Zima a kinantropolog František Zahálka.
Volba rektora se odehrála ve stínu čtvrtečního zásahu pražské policie v dceřiné firmě Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague (CUIP). Kriminalisté obsadili kanceláře firmy, která má za úkol přenášet poznatky z vědy do praxe a vznikla v době, kdy byl rektorem Tomáš Zima. Policisté zajišťovali důkazy v souvislosti s vysokými odměnami, které si podle kriminalistů v minulosti odnášeli vedoucí pracovníci CUIP, zejména PR ředitelka Lucie Přívětivá. Té odměny vyplácel bývalý šéf správní rady společnosti Otomar Sláma.
Policie také prověřuje na základě trestního oznámení čerpání dotací na stavbu kampusu Univerzity Karlovy na pražském Albertově za několik miliard korun. Kriminalisté se také zabývají zakázkami, které se týkají bezpečnosti na univerzitě. „Orgány činné v trestním řízení UK kvůli Albertovu nekontaktovaly,“ uvedl mluvčí školy Jan Bumba.