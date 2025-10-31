Fondy skupiny Penta po roce fungování mění šéfa, nový CEO přichází z Komerční banky
Penta mění vedení Penta Fund, novým CEO bude Tomáš Hochmeister Skupina Penta oznámila, že k 1. prosinci 2025 převezme vedení Penta Fund bankéř Tomáš Hochmeister. Ve vrcholovém vedení nahradí Tomáše Kálala, který bude nadále spolupracovat s Penta Fund i se skupinou Penta v neexekutivní roli.
Penta Fund, fondy pro kvalifikované investory Equity Fund a Real Estate Fund, spustila skupina Penta v roce 2024 při příležitosti 30. výročí svého založení. Fondy umožňují investorům podíl na projektech skupiny a jejich cílem je podporovat růst značek jako Dr.Max, Fortuna, Penta Hospitals a Penta Real Estate na současných trzích i při expanzi do dalších zemí. Fondy zaznamenaly zájem více než 6500 investorů, kteří v první rok investovali přes 13 miliard korun.
Tomáš Hochmeister působí v bankovnictví více než 18 let. Do Penta Fund přichází z Komerční banky, kde byl výkonným ředitelem a vedoucím investičního bankovnictví. Předtím pracoval dvanáct let v Societe Generale Corporate & Investment Banking v Londýně a Paříži, kde měl na starosti institucionální a distribuční obchod ve střední a východní Evropě. Vystudoval ekonomii na Karlově univerzitě a absolvoval postgraduální studium na College des Ingenieurs v Paříži.
Marián Slivovič, partner skupiny Penta odpovědný za bankovnictví, finanční služby a média, uvedl, že nové vedení má podporovat regionální expanzi a další rozvoj fondů. Tomáš Hochmeister uvedl, že se těší na spolupráci s týmem a plánuje rozšířit nabídku fondů i pro retailové klienty, inovovat služby a vstupovat na nové trhy.