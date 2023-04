Čína může na Ukrajině sehrát zásadní roli, řekl Macron při návštěvě Pekingu | e15.cz

„Mezi Evropskou unií a Čínou samozřejmě panuje rivalita, a my jsme si jí plně vědomi,“ prohlásil Macron po přistání v Pekingu. „Zároveň je potřeba, abychom velké mezinárodní otázky řešili společným postupem,“ dodal. Je podle něho nutné s Čínou o ruské agresi a jejích dopadech na Evropu mluvit otevřeně. „Čína díky svému vztahu s Ruskem může sehrát významnou roli,“ řekl.

Vyzval také, aby Evropská unie zaujala k Číně mírnější postoj než USA a varoval před narušením obchodních vztahů mezi EU a druhou největší světovou ekonomikou. Evropská unie se dlouhodobě pokouší vybalancovat ekonomické zájmy obchodu s Čínou a otázky lidských práv a uznávání národní nezávislosti. Macron dodal, že s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem hodlá projednávat i situaci v Íránu a KLDR.

Čína je zatím ve věci ruské agrese na Ukrajině neutrální, její postoj je ale výhodnější pro Rusko. Prezident Si se s Vladimirem Putinem setkal minulý měsíc při dvoudenní návštěvě Moskvy a během pobytu zdůraznil, že vztahy Číny a Ruska zůstávají vřelé. Prezident Putin jeho postoj veřejně ocenil.

Macron varoval Čínu, že jakákoli země, která do Ruska dodá zbraně, se stane součástí konfliktu a bude považována za spojence Ruska při porušování mezinárodního práva. Odmítl ale, že by v případě dodání zbraní do Ruska hrozily Číně sankce.

Na důkaz soudržnosti Evropské unie bude při jednání se Si Ťin-pchingem také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle expertů bude dvojice při vyjednávání s Čínou hrát role „hodného a zlého policajta“. Macron by měl hledat styčné plochy mezi postupem Evropské unie a Číny, zatímco von der Leyenová by měla spíše zastávat tvrdší postoje, které jsou vlastní USA a prezidentovi Bidenovi. Několik dní před příletem do Číny ostatně Leyenová v projevu veřejně kritizovala přátelství čínského a ruského prezidenta.

Prosazuje také, aby Evropa diverzifikovala svoje obchodní zdroje a důrazněji před Čínou chránila svoje technologie. Zatímco Macron přilétá do Číny společně s delegací francouzských byznysmenů, Leyenová se k Macronovi připojila na jeho pozvání a nebude během návštěvy prosazovat obchodní zájmy. Společná návštěva má symbolizovat jednotu západního světa, kterou tento týden ještě zdůraznilo přijetí Finska do NATO.

Prezident Joe Biden měl rovněž v plánu potkat se s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, plánovaná návštěva ale byla odvolána kvůli kauze čínského špionážního balonu, který USA sestřelily nad svým územím na začátku února.