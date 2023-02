Čína pohrozila USA kvůli sestřelení balónu | E15.cz

Jako „vážné porušení mezinárodní praxe“ vyhodnotila Čína sestřelení svého balónu nad Atlantickým oceánem , který provedly americké stíhací letouny a pohrozila odvetnými kroky. Létající objekt, který je považován za součást špionážní akce, byl nad americkým územím pozorován od začátku února. Analytici jeho přítomnost dávají do kontextu s cestou amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena a celou akci označují jako amatérskou, či špatně načasovanou.

Čínská diplomacie vyjádřila „silnou nespokojenost a odpor vůči tomu, že Spojené státy použily sílu k útoku “ na jejich balón, citovala z prohlášení Pekingu agentura Reuters. Země tvrdí, že se nejednalo o špionážní balón, ale o vzducholoď, která byla využívána pro meteorologické a jiné vědecké účely, a která zabloudila do amerického vzdušného prostoru zcela náhodou. Toto tvrzení však drtivá většina amerických představitelů odmítla.

Podívejte se na akci amerických stíhacích letounů

„Je to svým způsobem velmi amatérské. Copak nemají kamery v jejich satelitech dostatečně vysoké rozlišení? To opravdu musejí posílat balón?“ řekl bývalý poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton. Dean Cheng, hlavní poradce čínského programu v americkém institutu míru, doplnil, že celá akce vypadala záměrně provokativně. „Byl to způsob jak otestovat, jak druhá strana zareaguje,“ doplnil Cheng.

Podobně se vyjádřil i republikán a člen výboru pro ozbrojené složky amerického Senátu Mike Rounds. Pro Fox News dále uvedl, že by bylo dobré balón prozkoumat a zjistit, za jakým účelem byl navržen. „Zda zkrátka šlo jen o test naší schopnosti reagovat, nebo zdali skutečně sbíral nějaká data,“ řekl Rounds.

Jedním z mála hlasů, který poukázal na fakt, že létající objekt mohl nad území Spojených států skutečně zabloudit náhodou, byl komentář spoluzakladatele start-upu Urban Sky v oblasti výškových balonů Andrewa Antonia.Ten uvedl, že větrné proudy, na kterých závisí vysokohorské balony při řízení na dlouhé vzdálenosti, byly v zimě velice nepříznivé a mohlo to podle něj ovlivnit řízení objektu.

William Kim, specialista na sledovací balóny z think-tanku Marathon Initiativ přišel z teorií, že čínský létající objekt mohla řídit umělá inteligence. „Balón vypadal skutečně jako meteorologický, ale měl odlišné vlastnosti. Při pohledu na něj bylo patrné, že má poměrně velkou a viditelnou „užitnou zátěž“ - tedy elektroniku a technologie pro sběr informací, která byla navíc poháněna solárními panely. Mohla jej řídit umělá inteligence a podle všeho šlo o pokročilé technologie, které americká armáda ještě nevypustila do vzduchu,“ shrnul své teorie Kim.

Agentura AP uvedla, že podle Pentagonu jsou v balónu senzory a sledovací technologie, je řiditelný a ukázalo se, že dokáže měnit kurs. Konstrukce pod balónem má na délku okolo 27 metrů. Ve Spojených státech se vznášel nad oblastmi Montany, kde jsou uloženy jaderné hlavice.

Kromě Spojených států bylo živo také ve vzdušném prostoru nad Latinskou Amerikou. Uvedl to web CNN. „Máme zprávy o balónu letícím nad Latinskou Amerikou. Považujeme ho za další čínský špionážní balón,“ uvedl v sobotu mluvčí Pentagonu Patrick Ryder.

Dopad na diplomacii

Současná situace dopadla i na diplomatické vztahy mezi Čínou a Spojenými státy. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken posunul plánovanou návštěvu Pekingu, kam měl odcestovat již v pátek. Zástupce ministerstva zahraničí řekl médiím, že ministr cestu posune, jelikož „nechce, aby incident s balónem jeho návštěvě dominoval“ a nechce také na situaci reagovat příliš přehnaně tím, že by cestu zrušil úplně.

„Ve světle nepřijatelné akce Číny odkládám plánovanou cestu do Číny tento víkend,“ uvedl později podle agentury AP Blinken. Dodal, že v telefonickém rozhovoru s čínským protějškem Wangem I uvedl, že vyslání balónu přes USA bylo „nezodpovědným činem a že rozhodnutí (Číny) podniknout tento krok v předvečer mé návštěvy je škodlivé pro věcné diskuse, které jsme se chystali vést.“

