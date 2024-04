Čína má po Spojených státech druhou největší ekonomiku na světě. Nejnovější statistiky mohou Peking uklidnit v době krize na domácím trhu s nemovitostmi. Nad očekávání dobré výsledky a oživení ekonomiky mohou pomoci i tváří v tvář rostoucí zadluženosti regionálních vlád, píše Reuters.

Navzdory obtížím čínského hospodářství po pandemii covidu-19 si Peking pro letošek stanovil cíl, kterým je růst HDP okolo pěti procent. Loňské tempo růstu 5,2 procenta bylo podle vlády pravděpodobně zkresleno oživením po roce 2022, kdy byla nižší srovnávací základna.

Statistický úřad označil údaj za první čtvrtletí za dobrý start do nového roku. Analytici jsou v hodnocení opatrnější.

„Údaj o HDP je v souladu s naším očekáváním. Ekonomika v prvním čtvrtletí byla tažena spíše nízkonákladovou průmyslovou výrobou a vývozem, respektive cenou za objem. To bude hnacím motorem letošní ekonomiky, ale v dlouhodobém horizontu by to mohlo vytvářet tlak na zisky podniků. Mezitím se zvětšil rozdíl mezi reálným a nominálním HDP, což odráží, že je naléhavě nutné řešit problémy na straně poptávky,“ sdělil Reuters analytik Tchao Čchuan z pekingské společnosti Soochow Securities.

„Nedávné hospodářské oživení bylo taženo vývozem. Myslím, že jde o dvourychlostní ekonomiku. Domácí poptávka je stále slabá, ale vývoz je dobrý. To bude pravděpodobně pokračovat i ve druhém čtvrtletí, takže ekonomice by se mělo v první polovině roku vést relativně dobře. I když pokud jde o tu druhou, bude záležet na hospodářské politice. Pokud se vláda opět zaměří na reformy, náš odhad pro druhé pololetí by byl poměrně konzervativní. Podle naší prognózy by ekonomika měla v letošním roce růst o více než 4,5 procenta, což je však stále méně než vládní prognóza pět procent,“ domnívá se analytik Raymond Yeung ze společnosti ANZ.

Průmyslová výroba v březnu podle statistiků meziročně vzrostla o 4,5 procenta, což byl pomalejší růst, než očekávali někteří analytici. Maloobchodní tržby rovněž zaostaly za odhady, když stouply o 3,1 procenta.