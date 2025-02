Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Americká cla by tak měla dosáhnout stejné výše, jakou je zatěžován dovoz amerických výrobků do ostatních zemí. Nová cla nevstoupí v platnost okamžitě, pokud je USA nakonec uplatní, výrazněji by zasáhla například Indii nebo evropské automobilky.