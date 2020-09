Donald Trump posvětil dohodu Oraklu s TikTokem. Na burzách vládl výprodej technologií | E15.cz

Britské firmy vracejí podporu

Přes osmdesát tisíc zaměstnavatelů ve Velké Británii dobrovolně vrátilo vládě finanční podporu. Stát ji věnoval v rámci programu Furlough na mzdy zaměstnanců, kteří nemohli pracovat kvůli pandemii. Byly to buď peníze, jež firmy buď čerpaly omylem, nebo je už nepotřebovaly. Do státní kasy se tak vrátilo téměř 216 milionů liber, přibližně 6,3 miliardy korun. Úřady jsou však přesvědčeny, že to je pouhý zlomek skutečné částky, kterou britské společnosti získaly od státu neoprávněně. Odborníci hovoří až o 3,5 miliardy liber.

TikTok a WeChat z USA nezmizí

Populární aplikace TikTok patřící čínské společnosti ByteDance může ve Spojených státech dál fungovat. Prezident Donald Trump, který chtěl aplikaci zakázat, posvětil navrhovanou dohodu, na jejímž základě budou operace TikToku převedeny do správy americké firmy Oracle. Z tamních digitálních obchodů zatím nezmizí ani další kontroverzní čínská aplikace WeChat. Nařízení ministerstva obchodu, podle kterého měl WeChat v USA ukončit činnost tuto neděli, na poslední chvíli zablokoval americký soud.

Akcie skončily ve ztrátě

Prudký nárůst nově nakažených koronavirem vyvolal skepsi na zahraničních akciových trzích. Investoři se zbavovali především technologických titulů. Index S&P 500 poklesl o 1,12 procenta. Dow Jones ztratil 0,88 procenta a Nasdaq Composite zakončil ve ztrátě 1,07 procenta. Pokles zaznamenaly také všechny velké západoevropské burzy. Německý DAX odepsal 0,66 procenta, britský FTSE 0,42 procenta a francouzský CAC 0,86 procenta.

HSBC se propadá

Akcie britské HSBC, jedné z největších bank světa, klesly na hongkongské burze na nejnižší hodnotu od roku 1995. Jenom v pondělí ráno se jejich cena snížila o více než čtyři procenta na méně než třicet hongkongských dolarů, zhruba 87 korun. Na vině je koronavirus, politická krize v Hongkongu a nedávné obvinění společnosti z praní špinavých peněz. HSBC prý dovolila podvodníkům provádět milionové transakce po celém světě, ačkoli o nelegální činnosti věděla.

