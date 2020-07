Země EU musí do podzimu vymyslet, za co utratí prostředky z fondu | E15.cz

Unijní země začínají řešit, jak smysluplně investovat celkem 750 miliard eur z fondu obnovy po koronavirové pandemii, na jehož rozdělení se dohodly na nedávném summitu. Nejčastěji hovoří o investicích do digitalizace, vzdělávání či zdravotnictví. Využít prostředky z fondu však nebude úplně jednoduché. Státy musí předložit reformní plán, za co prostředky utratí, a poslat ho do Bruselu ke schválení. Premiér Andrej Babiš chce unijní prostředky využít mimo jiné na pomoc automobilovému průmyslu.

Analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist slovenskému listu Sme vysvětlil, že každá země by měla návrh reforem připravit v rámci daných prioritních oblastí, jakými jsou například klima, digitalizace či posílení zdravotnických systémů. Přihlédnout přitom státy mají ke každoročním doporučením Evropské komise. Je tak možné, že předkládané projekty se budou lišit od počátečních politických proklamací.

Babiš chce podpořit automobilový průmysl

Česko bude moci z fondu obnovy na dotacích čerpat 8,7 miliardy (přes 230 miliard korun) a dalších 15,4 miliardy eur (410 miliard korun) si bude moci půjčit. Premiér Andrej Babiš (ANO) plánuje, že země využije získané peníze zejména na podporu automobilového průmyslu, investice do zdravotnictví nebo digitalizaci.

„My potřebujeme řešit náš automobilový průmysl, který má velké problémy. My potřebujeme restrukturalizovat a významně investovat do zdravotnictví. My potřebujeme řešit digitalizaci. My potřebujeme podpořit hlavně stavebnictví. Potřebujeme investovat, musíme se z krize proinvestovat,“ prohlásil. Český plán reforem má sestavit ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Expertka na evropskou integraci Vendula Karásková z Asociace pro mezinárodní otázky však míní, že využívání prostředků na podporu automobilového průmyslu bude problematické. „Podle závěrů Rady nebude možné financovat projekty, které by šly proti cílům Zelené dohody pro Evropu a klimatickým závazkům států do roku 2030 a 2050,“ uvedla.

Zdůraznila, že plán reforem musí vycházet z doporučení Evropské komise, která Česko nabádá zejména k podpoře malých a středních podniků. „Je tedy otázka, jestli spíše nepodpořit restrukturalizaci naší ekonomiky závislé do velké míry právě na automobilovém průmyslu,“ dodala.

Italové hovoří o snížení daní

Největší část z balíku grantů a půjček získá Itálie, kde se koronavirus projevil nejsilněji. Dohromady bude mít podle agentury ANSA k dispozici téměř 173 miliard eur. „Itálie musí být připravená prostředky využít,“ prohlásil premiére Giuseppe Conte.

Ministr zahraničí Luigi Di Maio vyzval k tomu, aby se země poučila z chyb učiněných před deseti lety, v době finanční krize. „Pojďme ty peníze využít ke snižování daní,“ řekl. Není však jasné, jak by toho chtěl dosáhnout.

Druhým největším příjemcem pomoci bude koronavirem rovněž těžce stižené Španělsko, které z fondu získá 140 miliard eur, což je více než desetina jeho loňského HDP. Premiér Pedro Sánchez zatím ohlásil, že prostředky půjdou do digitalizace, vzdělávání a zelenějších energetických zdrojů.

Madrid si však uvědomuje určitá úskalí, která s přijetím prostředků souvisejí. List El País poznamenal, že podmínky jejich získání mohou zasáhnout do vládních plánů na zrušení reforem trhu práce, které provedla minulá lidovecká vláda Mariana Rajoye.

Na třetím místě je Polsko, které by mělo podle webu Rzeczpospolita získat téměř 64 miliard eur. Plánuje je využít mimo jiné na digitalizaci, energetickou transformaci a různé infrastrukturní projekty. Francie si z Bruselu odvezla příslib čtyřiceti miliard eur, kterými by ráda podpořila například zemědělce, mladé nezaměstnané či ulevila malým a středním podnikům.

Slovenské dohady o rozdělování peněz

Ve slovenské vládní koalici vypukl boj o to, které ministerstvo rozdělí přislíbených 7,5 miliardy eur v grantech a případnou téměř stejně velkou částku v půjčkách. Média upozorňují na to, že čím déle se budou jednotlivé strany dohadovat o kompetence, tím se snižuje šance země připravit kvalitní projekty a prostředky vyčerpat.

„Už v říjnu musíme komisi předložit návrh reformního plánu,“ upozornil premiér Igor Matovič. „Potřebujeme vymyslet zodpovědné reformy, kam prostředky investujeme,“ dodal. Zmínil například kanalizace a nemocnice.