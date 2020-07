Cesta do Chorvatska: Jak se nejpohodlněji dostat k Jadranu | E15.cz

Lákavost z Chorvatska z pohledu českých turistů letos ještě vzrostla. Na rozdíl od jiných přímořských dovolenkových míst je pobřeží Jaderského moře poměrně snadno dostupné autem. Kdo ale nemá auto či řidičský průkaz, dostane se do země i vlakem.

Čechům jsou sice podle tzv. smeaforu dostupná letoviska ve Španělsku, Francii, Řecku či Itálii, Chorvatsko je ale nejoblíbenější oblastí tuzemských plážových dovolenkářů. Tím spíše, když cestování mimo Evropu zůstává výrazně ztížené.

Cesta do Chorvatska autem 2020

Interaktivní mapa níže zachycuje tři různé varianty cesty do Chorvatska pomocí vlastního vozu. Nechybí údaje o celkové délce a odhadované době dojezdu. Zejména pro obyvatele Moravy může být vhodnou variantou trasa přes Maďarsko. Výhodu představuje i případná úspora za slovinské a rakouské dálniční známky.

Cesta do Chorvatska vlakem

Roky po zrušení přímého spoje Českých drah z Prahy do Chorvatska se na tuto trasu pustil soukromý dopravce RegioJet. Ceny za jeden směr budou začínají na 590 korunách, v lůžkové části na 790 korunách. Vlaky do Chorvatska jezdí až třikrát týdně a cesta trvá přes noc.

V půl šesté večer se vypraví z Prahy a pojede přes zastávky v Pardubicích, Brně, Břeclavi, Bratislavě, Lublani a skončí v severochorvatské Rijece zhruba v osm ráno druhý den. V opačném směru jsou časy podobné. V Rijece má na vlak navazovat řada autobusových spojů, které pasažéry za dalších zhruba dvě až tři stovky dovezou do různých chorvatských letovisek.

Jízdní řád RegioJetu z Prahy do Rijeky Praha hl. n. 17:20 Pardubice hl. n. 18.15 Brno hl. n. 19.48 Břeclav 20.23 Bratislava hl. st. 21.15 Lublaň mezi 5.00 - 6.00 Rijeka 8.46

Vlak se cestovatelům z Česka vyplatí zejména v případě, že míří do severní části Chorvatska nebo jeho středu. Do oblíbeného Splitu na jihu země totiž může cesta autobusem z Rijeky trvat až osm hodin. Což v součtu s téměř patnácti hodinami ve vlaku nemusí být příjemné a pohodlné. Vlaky v létě mohou navíc mít problémy s klimatizací.

Chorvatsko lze navštívit i letecky

Vyjma vlaku a vlastního auta se ale dá dostat na Jadran i letecky. Například irský dopravce Ryanair létá jednou týdně z Prahy do Zadaru, cesta trvá zhruba hodinu a půl.

Letenka se pohybuje od jednoho tisíce do tří tisíc korun za jeden směr a bez zavazadel. Smartwings od června zase létá každý den do Splitu, ceny za jeden směr začínají na třech tisících korunách a zavazadlo je také za další příplatek. Let trvá rovněž hodinu a půl.

Formulář pro cestu do Chorvatska

Chorvatsko vpouští turisty na své území bez omezení. Před odjezdem by si ale měli cestovatelé vyplnit online formulář, kde vloží informace o sobě a podepíší čestné prohlášení, že se nenakazili koronavirem a ani nebyli v kontaktu s nakaženým. Formulář půjde vyplnit i na hranicích, ať už na zemi nebo na letišti, což však může představovat významné zdržení.

Koronavirus a možná omezení

Důležité je při cestě autem sledovat situaci ve všech tranzitních zemích. Případná omezení na hranicích shrnuje infografika níže.