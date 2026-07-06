Francie řeší další velkou loupež šperků. Po Louvru zmizely milionové klenoty z muzea Lalique
- Šperky za několik milionů eur si odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea Lalique v malé obci na východě Francie, které vystavuje díla Reného Laliquea, francouzského klenotníka, skláře a designéra secesní éry.
- Informovala o tom v neděli večer agentura AFP s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování.
- Stalo se tak necelý rok po uloupení vzácných šperků v hodnotě asi 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre.
„Bylo odcizeno asi dvacet šperků. Výše škody se v současné době posuzuje, ale mohla by dosáhnout několika milionů eur, bezpochyby téměř čtyř milionů," uvedl zdroj AFP. Jiný zdroj blízký vyšetřování agentuře řekl, že několik maskovaných osob v neděli brzy ráno vyrazilo dveře do objektu a rozbilo šest vitrín se šperky. Lupiči podle tohoto zdroje odcizili křišťálové šperky bez drahokamů, které nelze roztavit.
„Spustil se alarm, ale než bezpečnostní agentura prověřila, o co jde, zavolala četníky uklízečka, která na místo dorazila jako první," uvedl první zdroj AFP. Starosta obce Christian Dorschner si místnímu tisku postěžoval, že bezpečnostní služba evidentně selhala, když přes řádně spuštěný alarm nezareagovala včas či alespoň neupozornila četníky.
Muzeum Lalique bylo kvůli Louvre pod dohledem
Muzeum ve Wingen-sur-Moder, alsaské obci s 1500 obyvateli asi 60 kilometrů severozápadně od Štrasburku, vystavuje od roku 2011 na ploše 900 metrů čtverečních přes 650 exponátů od Reného Laliquea, jenž žil v letech 1860 až 1945, včetně secesních šperků a skla či křišťálu ve stylu art deco. Lalique začínal jako klenotník a proslul tím, že ve svých dílech používal vedle drahokamů také sklo, smalt, rohovinu, slonovinu a polodrahokamy, uvádí muzeum na svém webu.
Muzeum nyní oznámilo, že s ohledem na nutné zabezpečení po loupeži zůstane několik dnů uzavřeno.
Od senzační loupeže v pařížském Louvru z října 2025 bylo i muzeum Lalique považováno za „citlivé místo" a bylo „předmětem mimořádné pozornosti", uvedl zdroj AFP. „Ochranná opatření sice existovala, nebyla však zjevně dostatečná," dodal.