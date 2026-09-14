Babiš zvažuje návštěvu Pekingu. Cesta do Číny má být hlavně o byznysu
- Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok.
- Novinářům na Pražském hradě řekl, že cesta by měla být obchodní.
- V létě zemi navštívil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Stejně se podle Babiše chovají spojenci, kteří dělají byznys. Jmenoval Spojené státy, Francii nebo Itálii. Premiér uvedl, že v tom nevidí žádný problém. Zopakoval, že vláda dělá ekonomickou pragmatickou politiku.
V červenci navštívil Čínu předseda Sněmovny Tomio Okamura. Šlo o první oficiální cestu vysokého českého ústavního činitele do země po několika letech. Cílem návštěvy bylo podle české strany posílení obchodních vztahů, turistické výměny a kulturní spolupráce, součástí delegace byla také podnikatelská mise. Před cestou čelil Okamura kritice části opozice.
S prezidentem mluvil Babiš i o neuskutečněné cestě ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) do Číny. „Samozřejmě každý ministr vlády má informovat o cestách vládu a mne taky. Takže tentokrát to tak neproběhlo, takže jsem panu prezidentovi o tom říkal, co jsme si vyřešili," uvedl premiér. Zůna se měl v polovině září zúčastnit mezinárodní bezpečnostní a obranné konference v Číně, předseda SPD Tomio Okamura v pátek uvedl, že ministr nepojede, aby nechyběl při závěrečných jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Místo ministra pojede pracovník ministerstva.
Ministr měl na konferenci do Číny odjet na základě pozvání. „Bylo to projednáváno i v rámci koalice," řekl v pátek Zůna, podle kterého konference byla na seznamu plánovaných cest.