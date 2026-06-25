Brusel posílá Kyjevu první miliardy z obří půjčky. Peníze půjdou na obranu a rozpočet
- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny oznámila převod prvních 3,2 miliardy eur (přes 77 miliard korun) Kyjevu v rámci unijního úvěru.
- Celková výše půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun).
- Vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok.
První tranše 3,2 miliardy eur podle von der Leyenové představuje makrofinanční podporu Ukrajiny. „A v nadcházejících dnech začneme vyplácet první peníze ze šesti miliard eur, které jsou určené na výrobu dronů," uvedla v živě vysílaném přenosu šéfka EK.
Poskytnutí půjčky letos schválili prezidenti a premiéři členských států EU poté, co se na loňském prosincovém summitu nedokázali dohodnout na financování, které by využilo zmrazený ruský majetek. Původně se měla za půjčku zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámily, že se na zárukách podílet nebudou.
Ukrajina čelí Rusku čtvrtým rokem
Unijní půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy už více než čtyři roky čelí ruské invazi. Dvě třetiny financí mají pokrýt obranné a vojenské výdaje Ukrajiny a zbývající třetina ukrajinský rozpočet tak, aby země mohla pokročit v reformách a postupovat v modernizaci. Pro letošní rok se počítá s poskytnutím 45 miliard eur, druhá polovina půjčky je plánována na příští rok.
Dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny začala dopoledne v Gdaňsku na severu Polska. Měla by se stát největší z akcí tohoto typu, napsala agentura Interfax-Ukrajina. Očekává se účast desítek hlav států a šéfů vlád. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem místo prezidenta Volodymyra Zelenského vede premiérka Julija Svyrydenková. Ta v úvodním projevu uvedla, že Kyjev během konference očekává podepsaní více než 160 dohod v hodnotě přes deset miliard eur.