3. Rakousko (odhadem 109 tisíc rezervistů)

Rakousko lpí na vojenské službě. | Profimedia

Alpská země, kterou ani válka na Ukrajině nezviklala ke vstupu do NATO, „platí“ za svou neutralitu povinnou vojenskou službou. Před více než dekádou Rakušané rozhodovali v referendu, zda ji zachovají. Část politiků tvrdila, že nastal čas na profesionální armádu, která bude lépe reagovat na aktuální potřeby a dlouhodobě se i vyplatí. Kritici ale tvrdili, že by to neutralitu země ohrozilo. Nakonec se pro ponechání vojny vyslovilo šest z deseti lidí.

Muži mají tuto povinnost od osmnácti let, ženy mohou výcvik podstoupit dobrovolně. Muži se mohou odvodům „vyhnout“ v případě dalšího vzdělávání, případně když o výjimku žádá jejich zaměstnavatel. Rakušané také mají možnosti si z etických důvodů zvolit mezi armádou na půl roku a náhradní službou na devět měsíců.

Počty odvedených jsou relativně vysoké. Například v roce 2023 výcvik zahájilo 15 500 lidí, zhruba polovina z těch, co k němu byli způsobilí. Takřka stejný počet lidí mířil do civilní služby, která má svou tradici a v době referenda sloužila i jako argument pro zachování povinnosti. Neziskové zdravotnické a sociální organizace varovaly, že by se bez tisícovek mladých lidí neobešly.