Kvůli válce v Íránu by mohly splasknout balónky i AI bublina. Když schází LNG, není ani helium
- Katar je důležitým globálním dodavatelem helia, v ohrožení jsou asijští výrobci čipů.
- Přeprava vzácného plynu je náročná a citlivá na zdržení.
- Problémy nastanou, pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne.
Boje uvěznily na Blízkém východě nejenom ropu a zkapalněný plyn, ale také vedlejší produkt jeho výroby. Katar je nejenom stěžejním globálním producentem LNG, ale také dodavatelem zhruba třiceti procent helia na světové trhy. Vzácný plyn přitom zdaleka neslouží jen jako náplň balónků a vzducholodí. Závisí na něm výroba pokročilých čipů a rozvoj umělé inteligence.
Katarský výpadek zabolí
Katar vyrábí 63 milionů metrů krychlových helia ročně, více vyprodukují už jenom Spojené státy. Třetím v řadě je přitom Rusko, tedy země, od jehož exportu se Západ snaží od začátku války na Ukrajině odpoutat.
Íránské útoky poškodily katarský energetický komplex Ras Laffan, kde se nacházejí i závody na výrobu helia. Společnost QatarEnergy zastavila výrobu LNG a souvisejících produktů a s následky poničené infrastruktury se může potýkat roky. Vše navíc komplikuje ochromení dopravy v Hormuzském průlivu, jiná cesta pro komodity z Kataru prakticky neexistuje.
„Pokud tyto podmínky přetrvají, na trhu bude chybět zhruba 5,2 milionu metrů krychlových helia měsíčně,“ konstatoval podle Reuters Aleksandr Romanenko ze společnosti IndexBox, která se zabývá monitoringem trhu.
Trh byl doteď v přebytku
Ten je poměrně malý a má omezené volné produkční i skladovací kapacity, takže jakékoliv výpadky mohou mít na zákazníky výrazné dopady. Ani přeprava helia není bez potíží a je citlivá na zadrhnutí. V kapalné formě je totiž prvek i ve speciálních nádobách dlouhodobě nestabilní a odpařuje se. Další problémy může způsobit uvíznutí přepravních kontejnerů, kterých je v oběhu pouze limitované množství.
Odborníci ale tvrdí, že na rozdíl od plynu či ropy se špatné zprávy tolik nepropisují do cen helia. „Spotové ceny tvoří jen velmi malou část jeho prodeje, protože se jedná převážně o dlouhodobý smluvní obchod. Takže i když se helium dostane do titulků, nemá to takový dopad na trh. Smluvní ceny se zatím ve skutečnosti nepohnuly,“ řekl CNBC Phil Kornbluth z Kornbluth Helium Consulting, který je v oboru už více než 40 let.
Výhodou je i to, že byl trh s heliem v posledních dvou letech v přebytku. I tak se vše může dramatiky změnit, pokud dojde k dlouhodobému výpadku katarských dodávek. Romanenko tvrdí, že měsíční narušení by mohlo ceny zvednout o deset až dvacet procent, zatímco problémy se zásobováním v délce dvou až třech měsíců mohou vést ke zdražení až o polovinu. Skutečné dopady současných potíží se každopádně teprve projeví, protože helium z Kataru často putuje k zákazníkům více než měsíc.
V polovodičovém průmyslu je helium nepostradatelné
Vzácný plyn má široké využití od výroby optických vláken a polovodičů přes svařování až po potápění a zábavní průmysl. Lékařský průmysl ho potřebuje k chlazení supravodivých magnetů přístrojů pro magnetickou rezonanci, kosmický průmysl zase k tlakování palivových nádrží raket.
„Při výrobě polovodičů je helium nepostradatelné,“ tvrdí Feng Jinfeng z Shanghai Integrated Circuit Industry Association s tím, že slouží k chlazení při EUV(extrémní ultrafialové) litografii, tedy vysoce pokročilé technologii výroby čipů.
Asociace polovodičového průmyslu (SIA) už v roce 2023 varovala, že pokud by došlo k narušení dodávek helia, pravděpodobně by to způsobilo otřesy v celém průmyslu výroby čipů. „Globální dodávky helia jsou soustředěny v zemích a regionech s potenciálním geopolitickým rizikem, včetně Kataru, Ruska a Alžírska,“ konstatovala asociace.
„Dlouhodobý konflikt by nakonec mohl vést k narušení nebo vyžadovat změny v získávání klíčových materiálů,“ připouští nyní i Ray Wang z analytické společnosti SemiAnalysis, která se specializuje na čipy a umělou inteligenci.
Zranitelní asijští producenti čipů
Obzvláště zranitelní jsou vůči potížím s dodávkami helia z Blízkého východu přední asijští výrobci polovodičů, tedy Jižní Korea a Tchaj-wan. Soul nakupuje více než polovinu tohoto prvku v Perském zálivu a Tchaj-pej dokonce dvě třetiny. Společnosti jako Samsung Electronics a SK Hynix mají pravděpodobně zásoby na několik měsíců. Podle expertů je ale zásadní, aby urychlily úsilí o zajištění alternativních zdrojů.
Analytici míní, že v případě krize budou nejspíše upřednostněny důležité sektory, takže by dopadla spíše na party balonky než na čipy a magnetickou rezonanci. Velké polovodičové firmy také nejspíš konkurenci přeplatí.
Přesto někteří komentátoři především v USA varují před riziky pro další rozvoj umělé inteligence. „Prioritou musí být zacházení s heliem jako se strategickým průmyslovým plynem v rámci politiky polovodičů a plánování obranného průmyslu,“ podotýká trojice expertů v magazínu The National Interest, podle kterých íránská válka naplno odhalila další přehlížené úzké hrdlo v dodavatelských řetězcích.