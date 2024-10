Po útoku v Ankaře na leteckého výrobce TUSAŞ jsou podle ministra mrtví tři lidé

České ministerstvo zahraničí nemá informace o zraněných českých občanech, sdělil mluvčí úřadu Daniel Drake.

U sídla firmy, která vyrábí civilní i vojenská letadla a drony, byl dnes slyšet hlasitý výbuch a střelba, média také psala o možných rukojmích z řad zaměstnanců. Yerlikaya již dříve uvedl, že se jednalo o teroristický čin. Útok už začalo vyšetřovat nejvyšší státní zastupitelství v Ankaře.

Podle televizní stanice NTV přijela skupina útočníků do areálu v taxíku v okamžiku střídání směn ochranky. Nejméně jeden útočník podle stanice odpálil nálož a ostatní pronikli do areálu přes poškozenou bránu. Zaměstnanci zamířili po začátku útoku do krytů, přesto mohli útočníci některé z nich zajmout jako rukojmí, píše agentura AP s odkazem na tureckou televizi.

Záběry z bezpečnostních kamer z útoku, které odvysílala NTV, zobrazují muže v černém civilním oblečení s batohem na zádech, který držel útočnou pušku. Podle záběrů byla mezi útočníky nejméně jedna žena, která měla rovněž útočnou pušku.

Některá z tureckých médií se zmiňují o útoku sebevražedného atentátníka. Na místě zasahovaly početné záchranné složky a policie, ve vzduchu byly i vrtulníky. Stanice Haber informovala o druhém výbuchu uvnitř areálu.

Útok už odsoudil šéf NATO Mark Rutte, který vyjádřil podporu Turecku, členské zemi aliance.

V době útoku byli mnozí představitelé obranného průmyslu, včetně vedení firmy TUSAŞ, na veletrhu obranného průmyslu Saha Expo v Istanbulu. Po incidentu odjeli do Ankary, uvedla agentura Anadolu.

Společnost TUSAŞ navrhuje, vyrábí a montuje civilní i vojenská letadla, bezpilotní letouny a další systémy obranného a vesmírného průmyslu.