Ve čtvrtek večer vypukla mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a miliardářem Elonem Muskem bezprecedentní veřejná hádka, která nabobtnala do skandálních rozměrů. Trump nejprve na tiskové konferenci vyjádřil zklamání z Muska, který kritizoval nový rozpočtový zákon. Podnikatel na své sociální síti X reagoval ostře – označil zákon za „nechutnou ohavnost“ a Trumpa obvinil z „nevděčnosti“. A to nebyl poslední šokující výstřel. Trump posléze na své sociální síti Truth naznačil, že by Muskova vesmírná SpaceX mohla přijít o většinu vládních zakázek. To si miliardář nenechal líbit a na na X reagoval s tím, že v takzvaných Epstein files, datech k vyšetřování hollywoodského sexuálního zločince Jeffreyho Epsteina, figuruje též jméno Trumpa, což je prý hlavní důvod, proč jejich drtivá většina nebyla úřady zatím zveřejněna.

První výstřel padl během tiskové konference u příležitosti návštěvy německého kancléře Friedricha Merze, kdy si Trump postěžoval na Muskův odchod z poradní pozice a připomněl jeho kritiku klíčového daňového balíčku. „Měli jsme skvělý vztah, ale nevím, jestli ho budeme ještě mít,“ uvedl. Dodal, že nerozumí tomu, proč je Musk „v poslední době tak naštvaný“.

Trump hájil zákon jako svůj „velký, krásný zákon“, zatímco Musk jej na síti X označil za „fašírku z vepřového“ a „nechutnou ohavnost“. „Znal každý aspekt tohoto zákona. Znal ho lépe než téměř kdokoli jiný a nikdy s ním neměl problém, dokud neodešel,“ prohlásil Trump.

Musk odpověděl okamžitě a ostře: „Lež, tento zákon jsem nikdy neviděl, ani jednou mi ho neukázali a byl schválen uprostřed noci tak rychle, že si ho téměř nikdo v Kongresu nemohl ani přečíst!“ napsal.

Musk zvažuje novou politickou stranu, spojuje Trumpa s Epsteinem

A spor nejmocnějšího muže planety a nejbohatšího byznysmena planety, kteří ještě před půl rokem stáli bok po boku, nabral na síle ještě více. Trump posléze poznamenal, že někteří lidé „milují být v Bílém domě“ tak moc, že jakmile odejdou, „stanou se náhle nepřátelskými“. A dodal: „Možná je to Trumpův syndrom vyšinutosti?“

Musk mezitím naznačil možný politický projekt. „Je čas vytvořit v Americe novou politickou stranu, která skutečně reprezentuje 80 procent středu?“ zeptal se svých více než 220 milionů sledujících na X, kde nyní běží anketa o možném vzniku nové strany v USA. Ve čtvrtek večer před 23. hodinou SELČ v ní přes 1,5 milionu lidí hlasovalo, na 82 procent pro „ANO“.

Vrchol nicméně přišel v okamžiku, kdy Trump na své sociální síti Truth Social naznačil, že by mohl zrušit vládní smlouvy a dotace udělené firmám svého někdejšího spojence Muska. To vyvolalo ostrou reakci Muska v podobě tweetu, v němž tvrdí, že jméno prezidenta Trumpa se vyskytovalo při vyšetřování širokého skandálu sexuálních zneužívání Jeffreym Epsteinem.

Reportéři New York Times poznamenávají, že sám Musk přitom historicky byl v kontaktu s Epsteinem – že na něj má vlastní vazby a též na osoby z jeho okruhu. V roce 2014 byl Musk vyfotografován na večírku s Ghislaine Maxwellovou, dlouholetou Epsteinovou spolupracovnicí a bývalou partnerkou, která byla v roce 2021 odsouzena za to, že Epsteinovi pomáhala s obchodem s lidmi za účelem sexuálního zneužívání. Tato fotografie nyní koluje po internetu. V roce 2018 Epstein reportérovi deníku New York Times řekl, že Muskovi radil, což Musk tehdy popřel.

V únoru generální prokurátorka Pam Bondiová oznámila zveřejnění „první fáze“ odtajněných dokumentů vyšetřování týkajících se Epsteina, ačkoli velká část těchto informací již byla veřejně známá.

Komentátoři listu rovněž připomínají, že odhady, kdy přesně dojde k rozepři prezidenta Trumpa a Elona Muska, byly už měsíce předmětem spekulací dokonce i v jejich vlastním okolí. Někteří Muskovi blízcí spolupracovníci věřili, že jejich přátelské představení nebude trvat věčně.

Tesla padá, Muskovo občanství v sázce

Akcie americké automobilky Tesla se ve čtvrtek propadly o více než 14 procent, čímž se tržní hodnota firmy snížila o zhruba 126 miliard dolarů (2,7 bilionu korun). Společnost se tak dostala zpět pod hranici jednoho bilionu dolarů.

Podle CNBC činila kapitalizace Tesly po uzavření čtvrtečního obchodování přibližně 916 miliard dolarů, čímž klesla pod hranici jednoho bilionu.

Demontáž Draka a drogová závislost

Bannon prý dále uvedl, že by Trumpova administrativa měla vyšetřit i Muskovo užívání drog, o němž v NYT též psali, a také jeho snahu získat utajovaný brífink o Číně od Pentagonu, o níž NYT rovněž dříve informoval. Podle Bannona by mělo být Muskovi během těchto vyšetřování pozastaveno bezpečnostní prověření.

V reakci na tyto hrozby Musk neváhal a údajně nařídil k okamžité demontáži vesmírné lodi Dragon. Tu vyvinula SpaceX pro dopravu nákladu a posádek na oběžnou dráhu, zejména k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Existují dvě verze: Cargo Dragon pro náklad a Crew Dragon (nebo Dragon 2) pro astronauty. Je to první komerční loď, která úspěšně dopravila astronauty na ISS a vrátila je zpět na Zemi.

Musk bezhlavě útočí

Musk pokračoval ve zteči na své síti X. Vedle vyjádření svého přesvědčení, že celní opatření zavedená Donaldem Trumpem pošlou americkou ekonomiku v druhé půli letošního roku do recese, hlavně navázal na spojení Trumpa s odsouzeným Epsteinem. Retweetl totiž video z roku 1992 zachycující tančícího Trumpa na jednom z večírků Epsteina ve společnosti řady mladých žen. Vrcholem pak bylo přesdílení návrhu, že by měl být Trump podroben impeachementu (tedy odvolán) a prezidentského úřadu by se měl ujmout viceprezident J. D. Vance.

Trumpův poslední post na síti Truth vydaný kolem 22. večerní hodiny SELČ je víceméně smířlivějšího rázu: „Nevadí mi, že se Elon obrátil proti mně, ale měl to udělat už před měsíci.“ , napsal. Trump v něm dále hájí zákon navrhující snížení výdajů o 1,6 bilionu dolarů a jím zaváděné daňové úlevy.

Rozbuška? Trump chtěl Muskovi sáhnout na peníze

Diskutovaný zákon (respektive republikánský návrh rozpočtu) by zrušil daňové úlevy ve výši 7 500 dolarů pro lidi, kteří si koupí vozy Tesla, postupně ukončil dotace na Muskovy továrny na baterie a rafinerie lithia a zrušil finanční podporu pro dobíjecí stanice elektromobilů. Trump a jeho republikánští spojenci rovněž plánují zrušit předpisy, které Tesle umožňují prodávat emisní kredity jiným automobilkám, jež nesplňují ekologické normy. V prvním čtvrtletí Tesla prodala tyto kredity v hodnotě 595 milionů dolarů, což bylo více než její čistý zisk 409 milionů dolarů.

Muskovi to zpočátku nevadilo. To se změnilo ve čtvrtek, kdy na síti X napsal: „Nechte v zákoně škrty v pobídkách pro elektromobily/solární energii, i když se nedotknou dotací pro ropu a plyn (velmi nefér!!), ale vyhoďte HORU ODPORNÉ FAŠÍRKY z toho zákona.“