Americký prezident Donald Trump a nejbohatší muž planety Elon Musk se dostali do ostrého konfliktu kvůli zákonu o vládních výdajích, který šéf Tesly označil za nevýhodný pro své podnikání. Trump naznačil, že by americká vláda mohla přerušit obchodní vazby s Muskovými firmami, což jejich mediální přestřelku ještě vyhrotilo.

„Elon už byl na ústupu. Já jsem ho požádal, aby odešel, zrušil jsem mu mandát na elektrická auta, který všechny nutil kupovat elektromobily, i když je nikdo jiný nechtěl (a on měsíce věděl, že to udělám!). Prostě se ZBLÁZNIL!“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Tržní reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Akcie Tesly se propadly o více než 14 procent a firma přišla o 126 miliard dolarů tržní hodnoty – největší pokles v historii společnosti. Podle CNBC činila kapitalizace Tesly po uzavření čtvrtečního obchodování přibližně 916 miliard dolarů, čímž klesla pod hranici jednoho bilionu.

„S Elonem jsme měli skvělý vztah. Nevím, jestli ho budeme mít i nadále,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně. Musk jeho slova lakonicky odbyl: „Ať už je to, jak chce.“ Později na síti X kontroval: „Beze mě by Trump prohrál volby, demokraté by ovládli Sněmovnu reprezentantů a republikáni by v Senátu měli 51:49.“

Musk dále pohrozil zákonodárcům, kteří podpořili Trumpův návrh zákona, že je v primárkách nechá vysvětlovat své rozhodnutí. Samotný návrh označil za „odpornou ohavnost“ – což je ostrý posun od jeho dřívějšího smířlivého postoje vůči Trumpově administrativě.

Do hádky se vložili i další miliardáři. Zakladatel hedgeového fondu Pershing Square Bill Ackman na síti X vyzval Muska a Trumpa ke smíru: „Mnohem silnější jsme spolu, ne když jsme rozděleni.“ Musk mu krátce odpověděl: „To se nemýlíte.“

Musk zároveň na síti X otevřel debatu, zda nenastal čas založit v USA novou politickou stranu – a uspořádal k tomu i anketu. Jeho návrh zřejmě podpořil i další miliardář, investor Mark Cuban.

„Rozvod v přímém přenosu. Tak by se dala popsat vyhrocená situace mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem,“ komentoval vývoj analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Souboj dvou obrovských eg se dal dříve nebo později očekávat, ale jeho průběh byl skutečně spektakulární.“ Lajsek dodal, že akcie Tesly krátce po uzavření trhů posilovaly, když Musk připustil, že smíření s Trumpem by mohlo být pro Spojené státy prospěšné.

Jak došlo k hádce mezi Muskem a Trumpem?

Donald Trump a Elon Musk, dvě z nejvlivnějších postav amerického veřejného prostoru, se ocitly v otevřeném konfliktu. Spor mezi bývalým prezidentem USA a šéfem Tesly a SpaceX rozpoutal zákon o vládních výdajích, který Musk ostře kritizoval. Podle něj ohrožuje jeho podnikání a favorizuje konkurenci.

Trump kontroval hrozbou, že by vláda mohla ukončit kontrakty s Muskovými firmami, a na své síti Truth Social přidal i osobní útoky.

Musk nenechal výpady bez reakce. Označil Trumpův návrh zákona za „odpornou ohavnost“ a vyzval ke vzniku nové politické strany. Veřejně také zpochybnil Trumpovu roli v republikánském vítězství ve volbách a varoval zákonodárce, že si jejich podporu Trumpových návrhů zapamatuje.