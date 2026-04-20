Trump hlásí dohodu, Teherán couvá. Další kolo mírových rozhovorů provází chaos
Donald Trump mluví o dohodě na dosah, Teherán ji popírá a do toho znovu přicházejí hrozby ničením íránské infrastruktury. Mírová jednání na Blízkém východě jsou silně nepřehledná. Například ještě než mělo začít další kolo americko-íránských rozhovorů v Pákistánu, nebylo jasné ani to, zda do něj skutečně vstoupí americký viceprezident J.D. Vance.
Reuters nejprve s odvoláním na zdroj z Bílého domu napsal, že americkou delegaci do Islámábádu má vést právě Vance spolu se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Jenže sám Trump pak podle stejné agentury pro ABC News a MS Now tvrdil, že Vance nepojede. Nejde jen o zmatek kolem jedné cesty. Je to výstižný obraz celé situace: ani několik hodin před plánovaným jednáním nebylo jasné, kdo za Washington vlastně usedne ke stolu.
O to víc, že samotná schůzka zůstávala nejistá. Trump ještě v pátek podle Bloombergu tvrdil, že dohoda s Íránem je prakticky hotová. Íránská strana ale vzápětí otočila. Reuters citoval íránská státní média, podle nichž teď „není žádný plán na druhé kolo jednání se Spojenými státy“. The Wall Street Journal zase napsal, že Teherán dál mluví o „nadměrných požadavcích“ Washingtonu a nevidí „žádnou jasnou perspektivu produktivních rozhovorů“.
Rozpor mezi optimistickými výroky Bílého domu a realitou navíc podtrhují Trumpovy další hrozby. Bloomberg uvedl, že prezident v neděli pohrozil zničením „každé elektrárny a každého mostu v Íránu“, pokud Teherán nepřijme americké podmínky. WSJ připomněl, že už dříve v průběhu krize hrozil vymazáním celé íránské „civilizace“. Diplomacie se tak znovu mísí s rétorikou kapitulace: jednou je dohoda téměř hotová, podruhé přicházejí výhrůžky totální devastací.
Spory přetrvávají
Pod povrchem přitom zůstávají stejné spory jako předtím. Podle WSJ Washington tlačí na znovuotevření Hormuzského průlivu, dlouhé omezení íránského obohacování uranu a odevzdání zásob obohaceného materiálu. Írán naopak žádá plné zrušení sankcí a kratší omezení svého jaderného programu. I proto se podle deníku ve skutečnosti nehraje o finální dohodu, ale maximálně o rámcové memorandum, které by teprve otevřelo cestu k dalším měsícům vyjednávání.
Do toho pokračuje další eskalace na moři. Americké síly po šestihodinové konfrontaci zadržely íránskou nákladní loď, za což Teherán hrozí odvetou. Bloomberg dodal, že šlo o první takové zabavení v rámci nynější americké blokády. Hormuzský průliv, přes který běžně proudí asi pětina světové ropy, tak zůstává hlavním tlakovým bodem celé krize. Írán sice krátce naznačil, že komerční lodě budou moci znovu proplouvat, ale situace se rychle obrátila a doprava zůstala ochromená.
Právě tady se z diplomatického zmatku stává ekonomický problém. Bloomberg i Reuters popsaly růst cen ropy po víkendové eskalaci, CNBC pak upozornila, že trhy přestávají věřit v rychlý návrat k normálu. Analytik Rory Johnston situaci shrnul slovy, že pokaždé, když to vypadá na průlom, „jsme zpátky tam, kde jsme začali“. To platí i teď.
Pokud tedy měla cesta J.D. Vance do Pákistánu symbolizovat novou šanci na průlom, dopadlo to zatím opačně. Nejasnosti kolem jeho účasti jen obnažily, jak křehké celé jednání je. Washington hlásí dohodu, kterou Teherán popírá. Trump mluví o míru, ale zároveň znovu hrozí ničením íránské infrastruktury. A na moři mezitím pokračuje střet, který dál zdražuje ropu a zvyšuje nejistotu.