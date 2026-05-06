Předplatné

USA přerušují doprovod lodí v Hormuzském průlivu. Trump věří v dohodu s Teheránem

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. 

Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou.  Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)
  • Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. 
  • Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu.
  • Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, dodal Trump.

Šéf Bílého domu v neděli oznámil zahájení operace s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda), jejímž cílem chránit lodě a získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval, což mimo jiné výrazně zvýšilo ceny ropy.

V úterý večer amerického času (ve středu nad ránem SELČ) však na své síti Truth Social oznámil, že „na žádost Pákistánu a dalších zemí" a také na základě „faktu, že byl dosažen velký pokrok směrem k úplné a konečné dohodě s představiteli Íránu" bude Projekt Svoboda „nakrátko pozastaven, abychom viděli, zda je možné dokončit a podepsat dohodu či ne".

Obranná operace

Americký ministr obrany Pete Hegseth v úterý uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. Zmíněná operace měla podle něho pouze obranný charakter a USA bez podnětu ze strany Íránu nezasahovaly.

GALERIE: Konflikt v íránu

Ozbrojený člen íránských policejních speciálních sil drží portrét íránského nejvyššího vůdce a pozoruje okolí.
Válka na Blízkém východě má a bude mít okamžité dopady na ekonomiku.
Rakev s těly vojáků a policistů, kteří byli zabiti během protestů, je převážena na nákladním voze při pohřebním obřadu na ulici Enghelab v Teheránu.
Lidé procházejí kolem budovy daňového úřadu na východě Teheránu, která byla během protestů vypálena. Demonstranti napadli a vypálili stovky soukromých a veřejných budov.
Izraelská vojačka vede dívku do bezpečí.
20 Fotogalerie

Jeden z íránských činitelů přitom v pondělí uvedl, že Teherán by mohl americkou ochranu lodí považovat za porušení příměří, které v současnosti mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně platí.

Americké námořnictvo bude podle Trumpa pokračovat v námořní blokádě Íránu, která brání lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Washington se tím snaží vyvolat ekonomický tlak na Teherán a přimět jej k dohodě podle Trumpových představ. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a varují, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů