Indie schválila lék na koronavirus, uspěl v klinické studii | E15.cz

„Kontrolní studie s náhodným výběrem ukázala, že všichni pacienti, jimž byl podám Itolizumab, reagovali pozitivně a zotavili se,“ řekla šéfka společnosti Biocon. V kontrolní skupině, jejímž členům lékaři podali placebo, tedy prostředek bez účinné látky, několik lidí na následky nukazy COVID-19 zemřelo.

Lékaři a vědci bedlivě sledují testy tohoto přípravku, který by mohl být jedním z prvních ověřených léků na nemoc COVID-19, se kterou zemřelo po celém světě přes 561 tisíc lidí. Koronavirem, který v některých případech nemoc způsobuje, se infikovalo celosvětově 12,5 milionu lidí. Indie je co do počtu nakažených třetí nejvíce zasaženou zemí po USA a Brazílii, dosud se tam nákaza novým typem koronavitru potvrdila u téměř 821 tisíc lidí, z nichž přes 22 tisíc omenocnění podlehlo.

Podle nedávné britské studie prokázal účinek při léčbě nakažených koronavirem také kortikoid dexametazon s protizánětlivými účinky, který se používá například jako podpůrný prostředek při protinádorové léčbě, ale také při kožních potížích, onemocnění střev či plicních chorobách. Itolizumab schválený v Indii se používá například při léčbě lupénky.