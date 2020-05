Imunitu proti onemocnění Covid-19 získají vyléčení pacienti, tvrdí studie | E15.cz

Vědci z amerického La Jolla Institute for Immunology publikovali v odborném časopise Cell výsledky své studie, podle které pacienti, jež prodělali onemocnění COVID-19, získávají imunitu proti novému koronaviru. Informace je důležitá především s ohledem na vývoj vakcíny proti této nemoci.

Zahraniční média označují výsledky studie za dobrou zprávu. Závěry říkají, že lidské tělo si poté, co se zbaví onemocnění, dokáže vybudovat spolehlivou imunitu proti viru. „Zaznamenali jsme velmi silnou reakci T-lymfocytů (druh bílých krvinek)“ uvedl jeden z autorů studie Alessandro Sette.

Do studie bylo zahrnuto dvacet lidí, kteří se úspěšně zotavili z nemoci COVID-19. Výsledky jsou důležité především proto, že umožňují pochopit, jak organismus reaguje a buduje si imunitu vůči viru. To je zásadní s ohledem na vývoj vakcíny, kterou by bylo možné použít pro preventivní očkování. Sám Alessandro Sette konstatoval, že: „Tato zjištění jsou opravdu dobrou zprávou pro vývoj vakcíny.“