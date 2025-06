Izrael čelil nočnímu útoku z Íránu. Armáda odpověděla údery na Teherán

Íránský úder na Izrael v pondělí brzo ráno zabil čtyři lidi a zhruba stovku jich zranil. Píší to izraelská média s odkazem na záchranáře. Ti prohledávají domy, které byly zasaženy íránskými raketami. Íránské rakety dopadly na střední a severní Izrael krátce po 3:00 SELČ.

Izraelská záchranná služba podle serveru The Times of Israel uvedla, že pomoc v nemocnicích vyhledalo 87 lidí. Ve vážném stavu je však jen několik z nich. Podle deníku Haarec bylo celkem zraněno přes 100 lidí. Čtyři lidé při íránských úderech zahynuli. Bilance se zvýšila poté, co záchranáři vyzvedli z trosek jedné budovy mrtvého muže.

Podle izraelských hasičů, které cituje server Haarec, byly nejméně tři budovy přímo zasaženy íránskými raketami a částečně se zřítily. Hasiči prohledávají trosky domů. Média píší, že rakety zasáhly střední Izrael a také město Haifa na severu, kde je významný přístav a rafinerie.

Kvůli raketovému útoku z Íránu byl podle médií na více místech v Izraeli během noci vyhlášen protivzdušný poplach. Po zhruba půl hodině armáda poplach odvolala. Izraelská armáda v neděli večer varovala obyvatele, aby se zdržovali v blízkosti krytů kvůli hrozbě dalších úderů z Íránu

Útok na Teherán

Izraelská armáda v noci na dnešek informovala o nočních úderech na střední Írán, kde ničila zařízení na odpalování raket. Podle agentury AFP izraelské vojenské letectvo také útočilo na Teherán. Dnes ráno izraelská armáda uvedla, že zaútočila na několik budov jednotek Kuds íránských revolučních gard, které se zaměřují především na operace v zahraničí.

Íránské revoluční gardy v pondělí ráno uvedly, že podnikly nový úder na Izrael a že rakety "úspěšně zasáhly cíle", uvádí agentura AFP. Revoluční gardy dodaly, že v úderech na Izrael chtějí pokračovat.

Podle izraelských médií záchranná služba v noci na dnešek oznámila, že ze sutin budovy ve městě Bat Jam vytáhla další dvě mrtvá těla. Budovu zasáhla íránská raketa v noci na neděli. Dříve agentury a média informovaly o tom, že na místě zahynulo nejméně šest lidí. Deník Haarec tvrdí, že kvůli úderu v budově zahynulo celkem osm lidí. Další čtyři lidé zahynuli v noci na neděli ve městě Tamra na severu Izraele.

Nový konflikt mezi Izraelem a Íránem začal v noci na pátek izraelskými údery na íránské vojenské objekty a jaderná zařízení. Izrael to odůvodnil snahou zastavit Írán ve výrobě jaderné zbraně. Teherán však popírá, že by na vývoji takových zbraní pracoval. Od pátečního večera pak Írán útočí na Izrael raketami a drony.