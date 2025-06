Izrael zasáhl desítky vojenských cílů v Íránu, včetně skladů raket a dronů

Agentura Reuters s odvoláním na íránské úřady informovala, že v provincii Lúrestán na západě země bylo zabito 21 lidí. Další tři oběti a čtyři zraněné hlásí město Kášán v centrální části Íránu.

Armáda na svém účtu na síti X zveřejnila záběry z náletů na západní Írán, jimiž pátý den pokračuje izraelsko-íránský střet. V pátek 13. června izraelská armáda zaútočila na cíle spojené s íránským jaderným programem a Írán zareagoval raketovými útoky na cíle v Izraeli. Izraelská vláda svůj krok zdůvodňuje snahou zastavit svého úhlavního nepřítele ve vývoji jaderné zbraně. Teherán ale tvrdí, že jeho jaderný program nemá vojenské účely.

Izraelský list The Times of Israel (ToI) zveřejnil satelitní snímky íránského města Tabríz, které bylo v pondělí terčem izraelských útoků. Izraelské letectvo zaútočilo na raketovou základnu severně od Tabrízu a snímky ukazují zničené budovy a vozidla, stejně jako široké pásy spáleného porostu. Na jednom ze snímků jsou vidět zbytky tří zničených raketometů.

Izraelská armáda v pondělí uvedla, že zničila více než 120 systémů na odpalování balistických raket v centrální části Íránu, což je asi třetina celkového počtu, dodal ToI. Podle prohlášení armády, které citovala agentura AP, také Izrael zničil dvě íránské stíhačky F-14.

Zabito bylo přes 250 lidí

Íránské zdravotní úřady uvádějí, že při izraelských úderech bylo od pátku zabito téměř 250 lidí a dalších 1280 bylo zraněno. Skupiny na ochranu lidských práv ale tvrdí, že skutečný počet může být podstatně vyšší; washingtonská skupina Human Rights Activists, která podporuje Írán, zdokumentovala více než 400 obětí, z nichž téměř polovinu představují civilisté, napsala AP.

Izraelská armáda v pondělí vydala varování obyvatelům Teheránu, aby evakuovali část centra své metropole, kde sídlí státní televize či policie, a jsou tu také tři velké nemocnice včetně jedné, která patří revolučním gardám. Tuto oblast by mělo opustit asi 300.000 lidí. Podobná varování izraelská armáda vydala před údery na část Pásma Gazy či Libanonu.

Americký prezident Donald Trump navíc dnes na své sociální síti Truth Social vyzval k okamžité evakuaci Teheránu.

Centrum Teheránu se dnes v ranních hodinách zřejmě začíná vylidňovat, napsala AP. Mnoho obchodů zůstalo uzavřených, stejně jako teheránský Velký bazar, což se stává jen velmi zřídka - například během demonstrací nebo v době vrcholící epidemie covidu-19.

Na silnicích z Teheránu směrem na západ stojí kolony aut a dlouhé fronty jsou k vidění také u čerpacích stanic v íránské metropoli.

V Teheránu žije přibližně deset milionů lidí. To je zhruba stejný počet obyvatel, jako má celý Izrael. Zůstávalo nejasné, jakým způsobem by mohlo být město evakuováno. Úřady íránské vlády nadále trvají na tom, že je vše pod kontrolou, a nenabídly veřejnosti žádné pokyny, co má dělat, dodala AP.