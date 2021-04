Fiasko Superligy: Arsenal i United možná změní majitele | E15.cz

Projekt nezávislé Evropské superligy, který měl majitelům dvanácti fotbalových klubů generovat rekordní zisky, se zhroutil po dvou dnech. Může za to nejen hrozba sankcí od asociací FIFA a UEFA, ale také intenzivní odpor fanoušků, kteří vlastníkům klubů vyčetli chamtivost a špatnou komunikaci. Vztah majitelů s fanoušky je výrazně otřesen. Především ti z ostrovů žádají odstoupení zainteresovaných majitelů a je možné, že někteří klub po superligovém fiasku skutečně prodají.

Po 48 hodinách od oznámení vzniku Superligy odstoupilo všech šest největších anglických týmů a brzy se mají přidat i španělské Atlético Madrid a Barcelona nebo italský Inter Milán. Zdaleka nejhůř z celého podniku vyšli majitelé klubů, kteří podle fanoušků nezvládli komunikaci a účast v Superlize neoznámili ani svým manažerům a hráčům.

To se nakonec na sociálních sítích obrátilo proti nim. Pro majitele přitom nic nekončí. Začínají se totiž zamýšlet, zda ještě postavení vlastníka klubu dává po krachu Superligy ekonomický smysl.

Zatím nejvýrazněji se konec Superligy projevil ve struktuře severoanglického Manchesteru United. Krátce před oficiálním oznámením o vystoupení z projektu rezignoval výkonný viceprezident Ed Woodward. Bývalý investiční poradce, který začínal kariéru v PricewaterhouseCoopers a J.P. Morgan & Co., vstoupil do Manchesteru United v roce 2005 poté, co asistoval americkému podnikateli Malcolmovi Glazerovi a jeho rodině při koupi klubu.

Po úspěšném převzetí Manchesteru United byl Ed Woodward jmenován šéfem obchodu a za sedm let ve funkci dokázal více než zdvojnásobit roční komerční příjmy klubu: v roce 2005 činily 48,7 milionu liber, v roce 2012 už 117,6 milionu liber. Následně povýšil na viceprezidenta.

Woodward, který by měl United opustit na konci letošního roku, je po celou dobu působení v klubu spjatý s rodinou Glazerů, která vlastní přes sedmdesát procent akcií, takže klub fakticky ovládá. Rodina je přitom dlouhé roky terčem útoků fanoušků, kteří jí nemohou odpustit, že klub při převzetí v roce 2005 poprvé od třicátých let uvrhla do červených čísel.

Spekulace o možném prodeji se tak nešíří poprvé, po krachu Superligy jsou ale ještě o něco intenzivnější. Podle novináře Sama Pilgera, který dříve pracoval pro Manchester United, jsou Glazerovi otřeseni ztrátou Eda Woodwarda a poté, co navíc přišli o šanci vydělat miliardy působením v Superlize, nemají motivaci klub dál vlastnit. Podle časopisu Forbes činí současná hodnota Manchester United 3,06 miliard liber, zhruba 92 miliard korun.

Ještě více se mluví o prodeji londýnského Arsenalu v držení amerického miliardáře Stana Kroenka. Je rovněž majitelem hokejového Colorada Avalanche, basketbalových Denver Nuggets nebo týmu amerického fotbalu Los Angeles Rams. Kroenke koupil deset procent akcií Arsenalu v roce 2007 a od roku 2018 je výhradním vlastníkem klubu. Také on čelí celou dobu nevoli fanoušků především kvůli nedostatečným investicím do kádru a neuspokojivým výsledkům.

O případném prodeji klubu se spekuluje stejně často, jako o odchodu Glazerů z Manchester United. Arsenal je ale o krok dál. O jeho vlastnictví intenzivně usiluje nigerijský obchodní magnát a nejbohatší muž Afriky Aliko Dangote. Ten loni dokonce prohlásil, že až dokončí rozdělané projekty, k nimž patří stavba největší africké ropné rafinérie v Lagosu, uvolní si ruce pro vyjednávání s Kroenkem. Rafinérie by podle The African Report měla začít fungovat v první polovině letošního roku, takže odkupu Arsenalu ještě letos by teoreticky nemělo nic bránit.

Vlastnictví ostatních anglických klubů z velké šestky by se v nejbližší době měnit nemuselo, i když americká skupina FSG vedená Johnem W. Henrym, který vlastní mistrovský Liverpool, čelí po zpackaném startu Superligy silnému tlaku fanoušků.

V minulosti se mluvilo také o ruském oligarchovi a majiteli londýnské Chelsea Romanu Abramovičovi, který se v posledních sezonách přestal objevovat na domovském stadionu Chelsea a o klub prý začal ztrácet zájem. Prodej Chelsea ale několikrát odmítl, naposledy v roce 2019.

Je teď otázkou, jestli se série rezignací a zvažovaných prodejů přelije do Itálie. Tam se zatím nejčastěji mluví o odchodu Andrey Agnelliho, výkonného ředitele Juventusu a jednoho z nejdůležitějších lidí rozpadající se Superligy. Agnelli, který byl jedním s iniciátorů nové soutěže, už pro Reuters oficiálně oznámil, že se vznikem Superligy nepočítá.

Nejhodnotnější fotbalové kluby světa

Barcelona 3,46 miliard liber Real Madrid 3,46 miliard liber Bayern Mnichov 3,07 miliard liber Manchester United 3,06 miliard liber Liverpool 2,98 miliard liber Manchester City 2,91 miliard liber Chelsea 2,33 miliard liber Arsenal 2,04 miliard liber Paris Saint-Germain 1,82 miliard liber Tottenham Hotspur 1,67 miliard liber

Pramen Forbes