Bezpečný přístav, nebezpečný problém: Silný frank děsí Švýcarsko a vrací do hry záporné sazby
- Švýcarský frank na začátku roku 2026 výrazně posiluje jako bezpečný přístav, což komplikuje měnovou politiku SNB.
- Nízká inflace a silná měna zvyšují riziko návratu k záporným úrokovým sazbám.
- Devizové intervence narážejí na politická rizika ve vztazích s USA a Trumpovou administrativou.
Bezpečná aktiva vstoupila do roku 2026 ve velkém stylu. Všudypřítomná nejistota žene zlato a stříbro na nová rekordní maxima a švýcarský frank se obchoduje na nejvyšších úrovních za poslední dekádu. Ve Švýcarsku však tento vývoj vyvolává spíše obavy než radost, upozorňuje web CNBC.
Švýcarský frank letos vůči americkému dolaru posílil už o 3,5 procenta. Růst táhne nepředvídatelná obchodní politika USA, otázky kolem nezávislosti Federálního rezervního systému (Fed) a hrozby americké vojenské intervence v Grónsku, Latinské Americe a na Blízkém východě.
Navazuje tak na rok 2025, kdy frank vůči dolaru zpevnil o 12,7 procenta. V úterý se dostal na jedenáctileté maximum a ve středu ráno se poblíž těchto hodnot držel, i když část zisků odevzdal.
Všichni v krizi sázejí na frank. Švýcarům se to moc nelíbí
„Další geopolitická eskalace znamená více nejistoty,“ řekl minulý týden na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu předseda Švýcarské národní banky (SNB) Martin Schlegel televizi CNBC. „To není dobré pro švýcarský frank ani pro Švýcarsko, protože frank je považován za bezpečný přístav. Kdykoli ve světě vzroste nejistota, frank posiluje, což komplikuje měnovou politiku Švýcarské národní banky.“
Na rozdíl od řady regionálních ekonomik se Švýcarsko potýká s velmi slabým růstem cen a silnější frank může do exportně orientované ekonomiky přinést další dezinflační tlak.
„Švýcarský frank zůstává silný mimo jiné proto, že poptávka po mnoha švýcarských exportech je relativně cenově neelastická,“ uvedl Giuliano Bianchi, spoluzakladatel institutu Quantitas při EHL Hospitality Business School.
Záporné sazby na obzoru
V klíčových sektorech, jako je farmacie, přesné strojírenství či vysoce hodnotné služby, podle něj zhodnocení měny jen málo snižuje zahraniční poptávku. Oslabuje se tak mechanismus, který by jinak kurz stabilizoval. „To komplikuje úkol SNB, protože silný frank snižuje dovozní inflaci a stlačuje marže exportérů, což doléhá na mzdy i investice v době, kdy je inflace už tak velmi nízká,“ dodal.
Při inflaci pouhých 0,1 procenta a základní úrokové sazbě SNB na úrovni 0,00 procenta se Švýcarsko pohybuje na hraně deflace a návratu k záporným sazbám.
SNB v roce 2022 ukončila sedmileté období záporných úroků, které jsou nepopulární mezi střadateli i bankami, protože mažou výnosy z vkladů a snižují ziskovost finančního sektoru. „Laťka pro návrat k záporným sazbám je vyšší než obvykle, ale pokud to bude nutné, do záporných sazeb půjdeme,“ řekl Schlegel CNBC.
Omezené nástroje měnové politiky
Dalším nástrojem, který SNB v minulosti používala ke zchlazení franku, jsou intervence na devizovém trhu – tedy prodej franku a nákup cizích měn. V současnosti je však tento postup rizikový. Uplynulo totiž jen několik měsíců od doby, co Švýcarsko dosáhlo obchodní dohody s USA o snížení cel z 39 procent – jedněch z nejvyšších v rámci celní politiky administrativy Donalda Trumpa – na 15 procent.
Trumpova administrativa zavedla vysoká cla loni v rámci takzvaných recipročních cel, která Bílý dům částečně zdůvodňoval „měnovými manipulacemi a obchodními bariérami“ jiných zemí. V červnu Spojené státy zařadily Švýcarsko na „monitorovací seznam“ devíti obchodních partnerů, jejichž „měnové praktiky a makroekonomické politiky si zasluhují zvýšenou pozornost“.
Teprve minulý týden Trump v projevu v Davosu připomněl svou nepředvídatelnost, když uvedl, že cla vůči Švýcarsku zvýšil z 31 procent na 39 procent, protože tehdejší švýcarská prezidentka Karin Keller-Sutterová mu „prostě nesedla“. Země tak zůstává obezřetná, aby znovu nepopudila Bílý dům.
Frank je prostě sexy
Podle Lloyda Harrise, šéfa dluhopisových investic ve společnosti Premier Miton Investors, bude atraktivita franku jako stabilního aktiva podporovat jeho další posilování bez ohledu na kroky SNB.
„Z dlouhodobého pohledu je švýcarský frank nejsilnější měnou na světě a letos by měl zůstat relativně odolný,“ napsal CNBC v e-mailu. „Podporují ho cena zlata, status bezpečného přístavu v době geopolitických otřesů a trvalý přebytek běžného účtu. SNB může při nadměrném posílení zasáhnout, ale ve střednědobém horizontu neočekáváme změnu trendu, kdy frank překonává dolar.“
Claudio Sfreddo, ekonom a externí profesor na EHL Hospitality Business School, upozornil, že nedávná historie ukazuje, že příliv kapitálu do bezpečných aktiv může frank posilovat i tehdy, když SNB podniká kroky – například snižování sazeb – které by jinak měnu oslabily.
„Zároveň vyšší politická citlivost kolem devizových intervencí dále omezuje manévrovací prostor SNB a zostřuje dilema mezi cenovou stabilitou a hospodářským růstem,“ řekl CNBC.
Přesto Schlegel v Davosu zdůraznil, že SNB udělá vše potřebné k naplnění svého mandátu – i za cenu opětovného napětí ve vztazích s Washingtonem. „Jsme připraveni v případě potřeby na devizovém trhu intervenovat,“ uvedl.