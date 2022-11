Jestřábi burcují Evropu k daleko vyšším výdajům na obranu | E15.cz

Ruský vpád na Ukrajinu přiměl počátkem letoška evropské země k přehodnocování svých obranných plánů. Na sklonku roku Estonsko vyzývá evropské partnery k dalším investicím do armád a vedení NATO hovoří o možném posunu v doporučení vyčleňovat na vojenské účely dvě procenta hrubého domácího produktu. Německý kancléř Olaf Scholz naopak čelí kritice opozice za neplnění jarních slibů a pokračující špatný stav bundeswehru.

Estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu tento týden během cesty do Kyjeva vyzval ostatní evropské země k větším investicím do obrany. „Rádi bychom viděli, že evropské země zdvojnásobí své obranné výdaje v době ukrajinské války a po válce. My se chystáme utratit tři procenta našeho HDP na národní obranu,“ řekl podle Euronews.