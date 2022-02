Kanadské Ontario vyhlásilo stav nouze kvůli protestům řidičů kamionů | E15.cz

Kanadská provincie Ontario v pátek vyhlásila nouzový stav kvůli pokračujícím protestům řidičů kamionů proti koronavirovým opatřením. Uvedl to premiér provincie Doug Ford. Kanadský premiér Justin Trudeau se v pátečním telefonátu shodl s americkým prezidentem Joem Bidenem, že protesty řidičů na hranicích mezi Kanadou a Spojenými státy mají výrazný dopad na cestování a pohyb zboží a musí skončit. Trudeau řekl, že jeho vláda zvažuje všechny možnosti, jak blokády ukončit, informovala agentura Reuters. Vyklizení mostu Ambassador Bridge, který patří k nejrušnějším přechodům mezi Kanadou a USA, dnes večer nařídil soud.

„Svolám kabinet, aby použil pravomoci k urychlenému přijetí nařízení, jež zcela jasně ukážou, že blokovat a bránit pohybu zboží, lidí a služeb po kritické infrastruktuře je nezákonné a postižitelné,“ poznamenal Ford. Zároveň uvedl, že proti protestujícím budou zavedeny nové postihy, včetně pokut a možného vězení za nedodržení vládních nařízení.

V pátek večer soud nařídil demonstrantům, aby vyklidili most Ambassador Bridge. Soud odložil platnost svého nařízení do 01:00 SEČ, aby dal možnost demonstrujícím z místa odjet. Policie v kanadském městě Windsor, které most spojuje s Detroitem, demonstranty varovala, že pokud příkaz soudu neuposlechnou, tak jim hrozí zadržení a zabavení vozidel.

V telefonátu s Bidenem Trudeau řekl, že jeho vláda brzy podnikne opatření, aby vymohla dodržování zákonů ze strany demonstrantů. „Na stole jsou všechny možnosti, protože tyto aktivity, které jsou v rozporu se zákonem, musí skončit a také skončí,“ uvedl kanadský premiér. Odmítl sdělit podrobnější detaily o dalších krocích vlády kvůli obavám z násilí. „Jsme ale daleko od toho povolat armádu,“ dodal Trudeau.

Kanadská provincie Ontario dnes vyhlásila nouzový stav kvůli pokračujícím protestům řidičů kamionů proti koronavirovým opatřením.Autor: Profimedia

Oba politici jednali především o situaci na hranicích, kde protestující řidiči svými nákladními vozy zablokovali některé významné komunikace. Shodli se, že „hranice nemůže být a nezůstane uzavřena“ kvůli protestům. Mluvili také o tom, jakou roli mají občané USA v kanadských protestech. Někteří Američané se protestních akcí přímo účastní a američtí sympatizanti na podporu demonstrací vybírali peníze či pomáhali se zahlcováním tísňové linky v kanadském hlavním městě Ottawě.

Stovky kamionů, mezi nimiž jsou i dodávky a přívěsy, již dva týdny blokují dopravu v centru kanadské metropole Ottawy, která se nachází v Ontariu. Parkují na hlavních dopravních tepnách poblíž sídel federálních institucí se zapnutými motory a troubí. Protest namířený proti koronavirovým restrikcím a povinnému očkování nazývají organizátoři konvojem svobody. Podle kanadských úřadů a bezpečnostních expertů je mezi demonstranty i řada pravicových extremistů.

Situace má i ekonomické dopady. Začátkem tohoto týdne protestující zastavili dopravu na mostě Ambassador Bridge, který je význačnou obchodní dopravní tepnou. Další blokády pak zastavily provoz na jednom z přechodů mezi americkým státem Montana a kanadskou provincií Alberta a ve čtvrtek pak ochromily dopravu na přechodu mezi Severní Dakotou a Manitobou. USA vyzvaly kanadskou vládu, aby blokády ukončila.