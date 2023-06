Prigožin Jevgenij: Kdo je šéf Wagnerovců? | e15.cz

Píše se rok 1990, Jevgenij Prigožin po devíti letech opouští vězení a zakládá si stánek s občerstvením. Od té chvíle jeho obchodní aktivity nabírají pozoruhodné tempo. Prigožin záhy stojí u zrodu sítě supermarketů, geniálním tahem bylo ale až otevření luxusní restaurace v Petrohradu.

Tu si oblíbila tamní smetánka a několikrát ji navštívil i Vladimir Putin, s kterým se sblížil. Prigožin následně získal z Kremlu řadu zakázek na VIP služby, otevřel restauraci v budově parlamentu. Díky tomu si vybudoval vazby na mnohé vlivné lidi v Rusku, čehož podle médií dokázal využívat ve svůj prospěch.

Kdo jsou Wagnerovci?

Dnes dvaašedesátiletý Prigožin takto odstartoval kariéru, která mu vynesla desítky miliard. Krom toho, že vlastní síť restaurací, ovládá i cateringovou firmu Concord Catering a firmu Concord Management and Consulting, jejímž prostřednictvím řídí společnost zabývající se internetovými aktivitami proti Západu.

Například dlouhodobě patří k hlavním dodavatelům jídel do školních jídelen, díky čemuž získal přezdívku Putinův kuchař. Deník MfDnes letos v únoru uvedl, že na státních zakázkách vydělal loni Prigožin v přepočtu rekordních téměř 30 miliard korun, což je zhruba polovina toho, co si jeho firmy vydělaly celkem v letech 2011 až 2021.

Nejsou to ale zdaleka jen talíře, co Prigožina živí. Během let se díky konexím pustil do celé plejády různých byznysů. V rodném Petrohradu má podle médií příjmy zejména z developmentu a pronajímání nemovitostí. V zahraničí pak napříč světem vydělává na žoldnéřských misích jím ovládané Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) soukromé vojenské společnosti.

Právě díky Wagnerově armádě se Prigožin stal jednou z hlavních tváří ruské agrese proti Ukrajině. Je častým kritikem ruského vojenského velení, které obviňuje z neschopnosti. Naopak výsledky své žoldnéřské armády, do které zapojil i vězně z ruských věznic, mnohdy nadsazuje.

Během současné války na Ukrajině Prigožin patří k nejaktivnějším podporovatelům ruské agrese, často vyzýval k razantním akcím a Ukrajině vyhrožoval tvrdým postupem. Často však také ostře kritizoval ruské vojenské i politické špičky.

Prigožin je na sankčním seznamu Západu od dob anexe Krymu v roce 2014. Je terčem unijních sankcí i v souvislosti s působením jeho žoldnéřské skupiny v dalších zemích včetně Libye či Sýrie. Jeho dřívější žalobu proti zařazení na seznam unijní soud zamítl. Na listině figuruje také několik předních členů skupiny, ale i Prigožinova žena a syn. Americká FBI Prigožina zařadila na svůj seznam hledaných zločinců a vypsala odměnu na jeho dopadení.