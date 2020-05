Klíčový investor Applu prodává ranč v Kalifornii. Pokochejte se | E15.cz

Markkula není tak znám jako Steve Jobs či Steve Wozniak, přesto k Applu pevně patří. Právě on firmě dodal financování v začátcích a také manažerské zkušenosti a vedení. Odešel z ní roku 1997 po více než dvou desetiletích působení. Jeho postava je zobrazena i ve filmech Piráti ze Silicon Valley a Jobs.

Plným jménem Armas Clifford Markkula, známý však spíše jako Mike, vystudoval elektrické inženýrství na University of Southern California. Miliony dolarů vydělal na opcích, které získal jako manažer firem Fairchild Semiconductor a Intel. Jeho pradědeček pochází z Finska, do USA připlul v 19. století.

Mike Markkula se Stevem JobsemAutor: Digibarn

Steve Wozniak o něm před dvaceti lety v rozhovoru pro magazín Failure řekl: “Steve a já máme mnoho zásluh, ale více za náš úspěch pravděpodobně mohl Mike Markkula, a nikdy jste o něm neslyšeli”. Opět jej zmínil i v roce 2012 na byznysové přednášce v Austrálii. Pro tamní lokální noviny Perth Now Wozniak uvedl: “Mike Markkula byl ve skutečnosti ten jediný člověk, který z Applu udělal úspěšnou firmu.”

Mike Markkula prodává svůj ranč.Autor: Hall and Hall

Markkula aktuálně pozemek včetně luxusních nemovitostí prodává o 37 procent levněji oproti nabídce z roku 2013. Tehdy za ně chtěl necelých 60 milionů dolarů, o tři roky později pak už jen 45 milionů. I tak zajímavé zhodnocení ilustruje fakt, že s manželkou majetek pořizovali roku 1982 za osm milionů dolarů.

Součástí nabídky je pozemek a na něm stojící hlavní obývací dům, budova pro návštěvy a pět dalších nemovitostí. Součástí je i soukromá přistávací dráha, heliport či privátní jezero. S velikostí 14 tisíc akrů se jedná o největší pozemek v nabídce realitní společnosti v regionu Carmel Valley. “Užili jsme si to. Milovali jsme to, ale je čas se posunout dál,” řekl Markkula roku 2016 deníku The Wall Street Journal.

Mike Markkula prodává svůj ranč.Autor: Hall and Hall

Bill McDavid ze společnosti Hall and Hall, která pozemek a nemovitosti prodává, o něm uvedl: “Byla by to perfektní koupě pro někoho, kdo si užívá venkovní prostředí, pozorování zvířat ve volné přírodě, lov a jízdu na koních. Je to jedna z věcí, které pan Markkula na rančí miloval víc než cokoliv, tak trochu jako kovboj. A kromě toho, dá se tam chodit na dlouhé procházky, jezdit na čtyřkolkách nebo jen tak sedět na terase a užívat si výhled.”