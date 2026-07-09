Konec příměří. USA znovu zaútočily na Írán, Trump hrozí ještě tvrdším úderem
- Spojené státy zahájily další vojenské údery proti Íránu, které zasáhly přístavní města a podle velitelství CENTCOM mají oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu.
- Prezident Donald Trump na summitu NATO oznámil konec příměří s Íránem, vyjednávání označil za ztrátu času a pohrozil ještě tvrdší odvetou.
- Nová eskalace přichází po vzájemných útocích obou stran a v době, kdy v Íránu končí pohřeb zabitého duchovního vůdce Alího Chameneího.
Americká armáda ve středu uvedla, že zahájila další útoky proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM oznámilo, že cílem úderů je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump dnes uvedl, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. Šéf Bílého domu také řekl, že příměří s Íránem je u konce a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času.
„Spojené státy považují Írán za odpovědný za nedávné neopodstatněné útoky proti obchodním lodím a civilním posádkám, které se volně pohybovaly po této důležité mezinárodní vodní cestě,“ uvedlo velitelství CENTCOM na síti X.
Íránská média uvedla, že se výbuchy ozvaly například v přístavním městě Bandar Abbás. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr zde protivzdušná obrana zasahovala proti nepřátelským cílům. Výbuchy byly slyšet také poblíž přístavu Čáhbahár, který podle státní agentury IRNA zůstal následně bez proudu. Další exploze zaznamenala média také v provincii Búšehr.
Jde o odvetu?
„Jedná se o odvetu za včerejší (pondělní) íránský útok na lodě. Pokud se to stane znovu, bude to mnohem horší!“ napsal Trump na své síti Truth Social v příspěvku, který doprovodil snímkem velkého požáru na okraji nočního města.
Spojené státy podnikly údery na Írán už v úterý, označily je za reakci na íránské útoky na tři tankery v Hormuzském průlivu. Írán se podle agentury Reuters k těmto útokům nepřihlásil, analytici však uvedli, že takové kroky využívá k posílení svého vlivu při vyjednávání s USA. Teherán Spojené státy obvinil z porušování prozatímní mírové dohody a v reakci vyslal drony a rakety na Bahrajn a Kuvajt, které hostí americké vojenské základny.
„Dnes v noci na ně tvrdě zaútočíme,“ prohlásil americký prezident Trump na summitu NATO v Ankaře. Ujistil také, že nové střety skončí velmi rychle. Možnost pokračování diplomatických jednání s Teheránem ponechal otevřenou.
Washington a Teherán v červnu podepsaly memorandum o porozumění, kterým stvrdily křehké příměří. Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Od soboty se koná jeho pohřeb, který skončí 9. července. Po pohřbu měla jednání pokračovat.