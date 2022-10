Ekologický nápoj Tekutá smrt zaujal investory nadsázkou a krví | E15.cz

Alpská voda v plechovce? Zní to bláznivě, napadne mnoho lidí. Ale ono to funguje, a to dokonce tak, že startup, který tuto vodu v netypickém obalu prodává, se blíží hodnotě jedné miliardy dolarů. Startup Liquid Death nebo česky Tekutá smrt, jehož název nese i samotná plechovka, se dočkal ocenění 700 milionů dolarů. „Nejrychleji rostoucí nealkoholický nápoj všech dob“ myslí si podle CNN nejnovější investor.

Firma svému úspěchu vděčí především dobrému marketingu a originálnímu balení. Od svého uvedení na trh v roce 2019 zaznamenává značka výrazný růst také částečně díky svým věrným fanouškům. A opravdu se jim podle všeho zatím daří. Společnost Liquid Death uvedla, že je na dobré cestě k letošnímu zisku 130 milionů dolarů – téměř trojnásobku loňských příjmů.

„S touto dynamikou společnost začíná pokládat základy pro vstup na burzu v případě, že to bude mít smysl pro podnikání, stejně jako pro expanzi do Evropy,“ napsal investor Peter Pham pro Medium. To by chtěli uskutečnit v následujících dvou letech.

Celý startup se prezentuje tím, že je ekologický, což mají dokazovat právě samotné plechovky místo plastových lahví, které se nedají tak dobře recyklovat jako hliník. Pro propagaci ekologie startup natáčí i reklamy, kde vystupují lidé převlečení za démony, což sedí do jejich marketingové komunikace, kteří se přehrabují v hordách plastových lahví a vysvětlují, že jejich recyklace není tak jednoduchá.

Reklama, která vysvětluje problém s recyklací plastu

Video se připravuje ... • VIDEO Liquid Death

Liquid Death je jako Tesla, tvrdí investor

„Stejně jako Tesla posunula řidiče směrem k elektromobilům lepším pro planetu prostřednictvím elegantního skvělého produktu a značky, která se stala součástí kultury, Liquid death posouvá lidi ke zdravějším a udržitelným možnostem pití, ne tím, že jim káže, ale tím, že je baví a dělá z nich součást něčeho většího v kultuře,„ vysvětluje ideu značky investor Pham pro CNN.

„Pokud nechcete pít, tohle je možnost, jak to udělat zábavnější,“ řekl spoluzakladatel a generální ředitel Mike Cessario pro Bloomberg a dodal, že věří, že věrnost značce ji udrží konkurenceschopnou proti ostatním společnostem jako například PepsiCo a jiné.

Růstu značky pomáhají i influenceři. „Většina z nich na Twitteru definovala tuto značku nealkoholických nápojů jako jednu z nejrychleji rostoucích a ocenila její ekologickou strategii, která může zatřást s trhem s nealkoholickými nápoji,“ napsal Smitarani Tripathy, analytik sociálních sítí GlobalData pro CNN.

Animovaná reklama na Liquid Death (explicitní): Liquid DeathAutor: Liquid death Youtube

Plechovky se v Česku dají koupit například online na Amazonu ve svém originálním obalu, kde 12 plechovek stojí zhruba 14 dolarů, tedy téměř 350 korun. Voda lze pak koupit i v různých příchutích, perlivá nebo neperlivá. Na plechovce je také přímo uvedeno, že 10 procent ze zisku z každé plechovky jde na boj proti plastovému odpadu.

Startup Liquid Death založil Mike Cessario. Sloganem společnosti je „zabij svou žízeň“ a voda by měla pocházet z rakouských Alp. Konzervuje ji rakouská nápojová společnost Starzinger v rakouském městě Frankenmarkt. Voda se začala prodávat spotřebitelům na svých webových stránkách v lednu 2019.

Zakladatel Mike Cessario dříve pracoval jako kreativní ředitel Netflixu. Než začal vodu pod ochrannou známkou Liquid Death prodávat, natočil video, aby zjistil, zda je o produkt mezi zákazníky zájem. Značka byla původně určena fanouškům heavymetalové hudby a punk rocku. Celá komunikace značky se tak zakládá na tom, že voda není jemná tekutina, ale naopak dokáže i ubližovat a není tak jen pro „jogíny“.