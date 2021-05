Bill Gates byl vyšetřován Microsoftem kvůli poměru s podřízenou | E15.cz

Členové vedení Microsoftu si v roce 2019 najali externí vyšetřovatele poté, co obdrželi dopis, ve kterém zaměstnankyně Microsoftu tvrdila, že po několik let udržovala s Gatesem intimní vztah, napsal deník The Wall Street Journal. „Microsoft byl v druhé polovině roku 2019 informován o podezření, že Bill Gates se v roce 2000 pokusil navázat intimní vztah se zaměstnankyní,“ uvedla firma. Deník The New York Times pak popsal dva případy, kdy Gates takto oslovil zaměstnankyně Microsoftu a Nadace Billa a Melindy Gatesových.

Část představenstva Microsoftu v průběhu prověrky došla k závěru, že Gates by měl být odvolán z postu předsedy řídicího orgánu firmy. Než se o tom ale mohlo hlasovat a než bylo vyšetřování aféry dokončeno, Gates se funkce sám v březnu 2020 vzdal.

„Před téměř 20 lety došlo k poměru, který skončil přátelsky,“ přiznal nyní Gates prostřednictvím své mluvčí. Ta ale zároveň popřela, že jeho loňské rozhodnutí odejít z čela Microsoftu by souviselo s interním vyšetřováním. Gates loni funkci složil tři měsíce poté, co do ní byl opakovaně zvolen. V tiskové zprávě tehdy uvedl, že se chce více věnovat své filantropické činnosti a ve firmě zůstává jako technický poradce nynějšího šéfa Satyi Nadelly.

Na začátku května Mellinda a Bill Gatesovi oznámili, že se po 27 letech manželství rozvádějí. Gatesová v oznámení uvedla, že jejich manželství bylo „nenapravitelně narušeno“. Konkrétní důvod rozvodu ale ani jeden z manželů neuvedl.