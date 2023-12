Macron a Milei ohrožují dohodu mezi EU a sdružením Mercosur | e15.cz

Argentina nechce činit žádné důležité kroky, dokud nenastoupí do prezidentské funkce Javier Milei.

Dojednání konečného znění dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým sdružením Mercosur se komplikuje. Brusel a Brazílie by chtěly záležitost uzavřít do konce roku, naděje na úspěch v tomto termínu však slábnou. Na vině je rostoucí odpor francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a politické změny v Argentině. Eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis kvůli potížím tento týden zrušil plánovanou cestu do Brazílie.