Maďarsko přislíbilo reformu soudnictví. KLDR popírá vojenské dodávky Rusku | E15.cz

✅Maďarsko přislíbilo reformu soudnictví

Budapešť zřejmě v dlouhodobém sporu o nezávislost tamního soudnictví ustoupí výtkám Evropské komise a některých členských států. Vyplývá to z dokumentů, které získal server Politico. Podle nich vláda Viktora Orbána přislíbila reformu soudnictví výměnou za odblokování evropských financí, konkrétně se má jednat o 7,2 miliardy eur z postpandemického Fondu obnovy.

✅EU je znepokojena americkými pobídkami

Američtí zákonodárci nedávno schválili Inflation Reduction Act, v rámci kterého by mělo jít na energetické a klimatické politické priority kolem 369 miliard dolarů. Evropské země znepokojují některé daňové úlevy a pobídky, které se pojí s elektromobilitou a které podle evropských politiků porušují pravidla mezinárodního obchodu. Jedná se například o zvýhodnění elektromobilů, které byly vyrobeny na území Spojených států. Podle informací televize CNBC by se americká administrativa měla zabývat evropskými výtkami.

✅Severní Korea popírá zbrojní obchody s Ruskem a dodávky munice

Severní Korea popřela, že by s Ruskem uzavírala zbrojní obchody, a jako nepodložená odmítla americká nařčení, že dodává Rusku dělostřeleckou munici nezbytnou pro válčení na Ukrajině. „Ještě jednou chceme jasně říci, že jsme nikdy neměli ,zbrojní obchody‘ s Ruskem a nepředpokládáme to ani v budoucnu,“ uvedl v prohlášení vysoce postavený představitel severokorejského ministerstva obrany, citovaný státní agenturou KCNA.

Spojené státy mají informace naznačující, že Severní Korea Rusku tajně dodává značné množství dělostřeleckých granátů, aby mu pomohla ve válce na Ukrajině, uvedl 2. listopadu bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Prohlásil, že KLDR se dodávky zbraní Rusku snaží utajit tím, že je posílá přes severní Afriku a Blízký východ.

✅Nedostatek čipů bude omezovat výrobu aut přinejmenším do roku 2024

Automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024. Předpovídá to podle agentury DPA studie poradenské společnosti Alix Partners. Studie upozorňuje, že poptávka po čipech pro automobily s rozvojem digitalizace a elektrifikace roste, zatímco dodavatelé čipů se kvůli hrozbě hospodářské recese a stoupajícím úrokovým sazbám zdráhají investovat do nových výrobních kapacit.

Situaci podle studie komplikuje rovněž skutečnost, že ziskové marže dodavatelů jsou u běžných čipů pro automobily až o 11 procentních bodů nižší než u čipů pro zábavní elektroniku či pro průmyslové zákazníky. Automobilový průmysl je navíc z pohledu dodavatelů „pouze malým odběratelem čipů“ s podílem mezi šesti a deseti procenty na globální výrobní kapacitě, píše se ve studii.

✅Americké akcie posílily, pozornost investorů se upírá k úterním volbám

Americké akciové trhy zahájily týden růstem. Přispěly k tomu akcie technologické společnosti Meta Platforms, jejichž cena se výrazně zvýšila po zprávě o plánovaném snižování počtu zaměstnanců. Pozornost investorů se nyní upírá k úterním volbám ve Spojených státech, které rozhodnou, kdo bude mít kontrolu nad americkým Kongresem. Dow Jonesův index si dnes připsal 1,31 procenta a uzavřel na 32 827,00 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,97 procenta na 3806,80 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,85 procenta na 10 564,52 bodu.

