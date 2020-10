Koronavirus dostali v Austrálii pod kontrolu | E15.cz

Australské město Melbourne a stát Viktorie čeká od úterní půlnoci další vlna uvolnění protikoronavirových opatření. Oznámil to premiér státu Viktorie Daniel Andrews. Po více než sto dnech uzavření budou moci obyvatelé města, kde žije zhruba pět milionů lidí, volně vycházet z domu.

Na obyvatele Melbourne byla od léta uvalena drastická omezení. Od července platil ve městě zákaz volného pohybu, takže obyvatelé se nemohli vzdálit více než pět kilometrů od svého bydliště. Platil i zákaz návštěv mezi členy různých domácností či zákaz nočního vycházení. Jakýkoliv pohyb venku musel být odůvodněn. Povinné uzavírce podléhalo také mnoho podnikatelských aktivit. První uvolnění se uskutečnila v polovině září, další byla přijata o měsíc později.

Do 9. listopadu ale bude platit pravidlo, že se nemohou vzdálit více než 25 kilometrů od svého bydliště, uvedla agentura Reuters. Uvolnění bylo oznámeno poté, co za uplynulý den stát Viktorie nezaznamenal ani jeden nový případ nákazy koronavirem. "Dokázali jsme to (koronavirus) dostat pod kontrolu," řekl Andrews.

Stát Viktorie byl v minulých měsících v Austrálii hlavním ohniskem nákazy. Na stát, kde bydlí asi čtvrtina ze zhruba 25 milionů obyvatel Austrálie, připadají asi tři čtvrtiny z přibližně 27 500 případů nákazy zaznamenaných od začátku epidemie a přes 90 procent z 905 úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19.

Od úterní půlnoci mohou znovu otevřít v Melbourne také bary, restaurace, hotely, salony krásy a všechny maloobchodní provozy. Lidé se budou moci znovu navštěvovat, i když vláda nabádá k opatrnosti. "Pamatujte, že nejnebezpečnější prostředí pro šíření viru je u vás doma," uvedl Andrews. I nadále ale budou platit určitá omezení shromažďování osob na veřejných prostranstvích.